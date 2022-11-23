«А еще проживал в Новом Нахичеване, с тех пор прошла уже добрая сотня лет, юродивый Ципляков − «особая личность» в городе. Опрятно одет, остроумен. Обладал незаурядной памятью, знал вся и всех. И все знали его. В доме родился ребенок − первым у дверей появлялся Ципляков со словами: «Ачка лус!» − «Свет в твоих глазах!» В день рождения главы семейства самым ранним гостем был опять же Ципляков. В обоих случаях ему, первому, благодарность и хороший подарок. Если традиционного гостя не принимали или не оказывали должного внимания, быть беде: в адрес неучтивого хозяина обрушивался поток острых и язвительнейших высказываний. Свадьбу начинал и был ведущим церемонии Ципляков. Трогать и здесь его не следовало, испортит торжество. Не успеет человек навсегда закрыть глаза, отойти в мир иной, как у покойника уже стоит Ципляков, плачет, творит молитву, обмывает и одевает покойного. В похоронной процессии он непременно шел впереди, с мрачным лицом, регулируя соблюдение порядка. Его жалели и не обижали, скорее любили. Горожане были «благодарны судьбе», что у них есть такая, своя «достопримечательность».