Свыше двух тысяч лицензий такси аннулировано в Подмосковье при помощи нейросети

Нейросеть, состоящую из огромного множества камер, запрограммировали на обнаружение нарушений во внешнем виде машин, работающих в такси. Все автомобили должны полностью соответствовать общепринятым стандартам, которые действуют на территории Московской области, сообщает 360tv.ru.
Один инспектор ГИБДД ранее в ручном режиме ежегодно выявлял около двух тысяч различных нарушений. Нейросеть обладает способностью фиксировать свыше трех тысяч нарушений за день. Контроль над перевозчиками в значительной степени усилили на территории всего Подмосковья, следует из комментариев зампреда правительства субъекта Анны Кротовой.
Система «Такси-контроль» работает с октября минувшего года. Она состоит из полутора тысяч камер и обеспечивает контроль на 6,4 тысячи километров автодорог. Видеокамеры распознают в потоках автотранспорта такси и осуществляют проверки на предмет цветов их кузовов, наличия желтых светоотражающих полос в центре и темно-серых — снизу. Кроме того, на крыше авто должен находиться оранжевый фонарь.
Благодаря работе нейросети число нарушений в деятельности таксистов в Подмосковье существенно снизилось. С начала уходящего года выявлено чуть более 12 тысяч нарушений, и этот показатель на 14 процентов ниже прошлогоднего.