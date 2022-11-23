Свыше двух тысяч лицензий такси аннулировано в Подмосковье при помощи нейросети

Система «Такси-контроль» работает с октября минувшего года. Она состоит из полутора тысяч камер и обеспечивает контроль на 6,4 тысячи километров автодорог. Видеокамеры распознают в потоках автотранспорта такси и осуществляют проверки на предмет цветов их кузовов, наличия желтых светоотражающих полос в центре и темно-серых — снизу. Кроме того, на крыше авто должен находиться оранжевый фонарь.