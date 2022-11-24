Алексей Логвиненко: в этом году мы расселили больше, чем планировали в начале года

- Таких домов у нас 165, в них проживает порядка 3 500 семей. Даже при минимальных расчетах, чтобы нам их всех расселить понадобится более 11 млрд рублей, - сообщил Алексей Логвиненко. Помощь в реализации столь амбициозных задач может оказать инициатива по внесению изменений в Областной закон № 312-ЗС. Согласно нововведениям, инвестор при реализации масштабных проектов по строительству жилья должен передавать в муниципальную собственность не менее 5 % квартир для обеспечения жилыми помещениями граждан, являющихся собственниками жилья в аварийных многоквартирных домах. - Губернатор поддержал нас и благодаря этому мы планируем с 2023 по 2026 годы получить 1726 квартир общей площадью 73,6 тысячи квадратных метров. Это несколько снизит нагрузку на бюджет.