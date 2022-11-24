rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Алексей Логвиненко: в этом году мы расселили больше, чем планировали в начале года

Сегодня, 07:27
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В настоящее время в Ростове признано аварийными 312 многоквартирных домов, больше трети из них уже расселены, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко на совещании по вопросу расселения аварийного жилищного фонда на территории Ростова-на-Дону.

Сегодня в городе идет реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья при финансовой поддержке Фонда развития территорий. Всего в рамках федеральной программы до конца 2023 года планируется расселить 481 семью. Программа реализуется в пять этапов, большая часть ее уже выполнена в полном объеме,  и в результате расселено 243 семьи.  До конца текущего года планируется завершить четвертый этап Программы. Так, к Новому году из аварийного жилья будут отселены 62 семьи, из них  59 семей уже обеспечены жильем. Для оставшихся трех семей уже приобретены жилые помещения.

В следующем году город завершит реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья при финансовой поддержке Фонда развития территорий в полном объеме. Для завершения пятого этапа необходимо расселить 176 семей, 48 из них уже переселено.

- По объёмам переселения в этом году мы значительно продвинулись. При этом надо понимать, что когда люди проживают в квартире 8 квадратных метров, им предоставляется жилье не менее 33 квадратных метра, - рассказал Алексей Логвиненко, глава Администрации города Ростов-на-Дону.

Вместе с тем городу для реализации поставленных целей необходимо увеличить ассигнования из бюджета. Это связано с тем, что в этом году был зафиксирован резкий рост стоимости одного квадратного метра жилья и заявленных ранее средств не хватит.

Следующим этапом работы с аварийным фондом будет расселение многоквартирных домов, признанных аварийными с 2017 года.

- Таких домов у нас 165, в них проживает порядка 3 500 семей. Даже при минимальных расчетах, чтобы нам их всех расселить понадобится более 11 млрд рублей,  - сообщил Алексей Логвиненко. Помощь в реализации столь амбициозных задач может оказать инициатива по внесению изменений в Областной закон № 312-ЗС. Согласно нововведениям, инвестор при реализации масштабных проектов по строительству жилья должен передавать в муниципальную собственность не менее 5 % квартир для обеспечения жилыми помещениями граждан, являющихся собственниками жилья в аварийных многоквартирных домах. -   Губернатор поддержал нас и благодаря этому мы планируем с 2023 по 2026 годы получить 1726 квартир общей площадью 73,6 тысячи квадратных метров. Это несколько снизит нагрузку на бюджет.

Вместе с тем администрация города занимается расселением домов, которые грозят обрушением, либо пострадали в результате пожаров. Расселение таких объектов, согласно приказу Минстроя Ростовской области, осуществляется во внеочередном порядке.

При финансовой поддержке резервного фонда правительства Ростовской области и софинансировании местного бюджета уже расселено семь домов, в которых проживали 119 семей. Работа по расселению еще 19 таких домов продолжается, в них расселено 62 семьи.

- Прокуратура достаточно активно осуществляет надзор и требует принимать меры к своевременному расселению аварийного жилья и последующему сносу исключительно из соображений безопасности, – рассказал Олег Фрикель. Работающая на данный момент в городе комиссия исключает из списков на снос дома, имеющие значение для сохранения исторического облика города.

Вместе с тем есть дома, которые, не являясь объектами культурного наследия, представляют архитектурную самобытность города, и их необходимо реконструировать.

 - Решение этого непростого вопроса требует большого труда, и главное – активного  диалога всех заинтересованных сторон. Город настроен на сохранение исторического центра, и прокуратура нас в этом поддерживает, - отметил Алексей Логвиненко.

#Анна Петрова
Подпишитесь
Массово распродавать военные каски начали жители Ростовской области
Сегодня, 08:03
Из аварийного жилья в Ростове будут расселять только тех, кто этого захочет
Сегодня, 07:49
Каждый пятый житель в Ростове-на-Дону обращался к психиатрам или психологам
Сегодня, 07:20
В Ростове остался в живых только один ветеран первого освобождения города от фашистов
Сегодня, 07:05
«Видно, что парни из Ростова»: участники СВО расписали танк в честь репера Басты
Сегодня, 06:25
«Как на дискотеке»: ростовчане пожаловались на сломанную систему освещения
Вчера, 18:17