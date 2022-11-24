Алексей Логвиненко: в этом году мы расселили больше, чем планировали в начале года

Сегодня в городе идет реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья при финансовой поддержке Фонда развития территорий. Всего в рамках федеральной программы до конца 2023 года планируется расселить 481 семью. Программа реализуется в пять этапов, большая часть ее уже выполнена в полном объеме, и в результате расселено 243 семьи. До конца текущего года планируется завершить четвертый этап Программы. Так, к Новому году из аварийного жилья будут отселены 62 семьи, из них 59 семей уже обеспечены жильем. Для оставшихся трех семей уже приобретены жилые помещения.
В следующем году город завершит реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья при финансовой поддержке Фонда развития территорий в полном объеме. Для завершения пятого этапа необходимо расселить 176 семей, 48 из них уже переселено.
- По объёмам переселения в этом году мы значительно продвинулись. При этом надо понимать, что когда люди проживают в квартире 8 квадратных метров, им предоставляется жилье не менее 33 квадратных метра, - рассказал Алексей Логвиненко, глава Администрации города Ростов-на-Дону.
Вместе с тем городу для реализации поставленных целей необходимо увеличить ассигнования из бюджета. Это связано с тем, что в этом году был зафиксирован резкий рост стоимости одного квадратного метра жилья и заявленных ранее средств не хватит.
Следующим этапом работы с аварийным фондом будет расселение многоквартирных домов, признанных аварийными с 2017 года.
- Таких домов у нас 165, в них проживает порядка 3 500 семей. Даже при минимальных расчетах, чтобы нам их всех расселить понадобится более 11 млрд рублей, - сообщил Алексей Логвиненко. Помощь в реализации столь амбициозных задач может оказать инициатива по внесению изменений в Областной закон № 312-ЗС. Согласно нововведениям, инвестор при реализации масштабных проектов по строительству жилья должен передавать в муниципальную собственность не менее 5 % квартир для обеспечения жилыми помещениями граждан, являющихся собственниками жилья в аварийных многоквартирных домах. - Губернатор поддержал нас и благодаря этому мы планируем с 2023 по 2026 годы получить 1726 квартир общей площадью 73,6 тысячи квадратных метров. Это несколько снизит нагрузку на бюджет.
Вместе с тем администрация города занимается расселением домов, которые грозят обрушением, либо пострадали в результате пожаров. Расселение таких объектов, согласно приказу Минстроя Ростовской области, осуществляется во внеочередном порядке.
При финансовой поддержке резервного фонда правительства Ростовской области и софинансировании местного бюджета уже расселено семь домов, в которых проживали 119 семей. Работа по расселению еще 19 таких домов продолжается, в них расселено 62 семьи.
- Прокуратура достаточно активно осуществляет надзор и требует принимать меры к своевременному расселению аварийного жилья и последующему сносу исключительно из соображений безопасности, – рассказал Олег Фрикель. Работающая на данный момент в городе комиссия исключает из списков на снос дома, имеющие значение для сохранения исторического облика города.
Вместе с тем есть дома, которые, не являясь объектами культурного наследия, представляют архитектурную самобытность города, и их необходимо реконструировать.
- Решение этого непростого вопроса требует большого труда, и главное – активного диалога всех заинтересованных сторон. Город настроен на сохранение исторического центра, и прокуратура нас в этом поддерживает, - отметил Алексей Логвиненко.