Банк ЗЕНИТ запустил новый кредит на исполнение контракта

В Банке ЗЕНИТ имеются все инструменты для работы с госзакупками. Клиенты банка могут открыть спецсчет, получить банковскую гарантию в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185- ФЗ/615-ПП РФ как на участие в торгах, так и на исполнение контракта, а также получить коммерческую гарантию, обеспечивающую исполнение коммерческого контракта.