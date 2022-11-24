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Банк ЗЕНИТ запустил новый кредит на исполнение контракта

Сегодня, 12:42
Банк ЗЕНИТ начал выдавать кредиты на исполнение контракта по ускоренной процедуре. Банк возьмет на себя финансирование затрат.

Это позволит представителям как малого, так и среднего бизнеса не выводить средства из оборота компании. Кредит подходит для госзакупки в рамках 44/223-ФЗ, 615-ПП и участия в закупочных процедурах коммерческих контрактов.

Продукт в Банке ЗЕНИТ можно оформить с минимальным пакетом документов. Его максимальная сумма составляет 30 миллионов рублей, а срок — три года. График погашения соответствует графику поступления средств по контрактам, что максимально удобно. Кредит доступен как действующим, так и новым клиентам Банка ЗЕНИТ.

«Экспресс-кредит — универсальный инструмент для решения целевых задач бизнеса. Ведь продукт позволяет привлечь необходимые ресурсы для выполнения контракта в кратчайшие сроки. Он пользуется спросом у бизнеса: Банк уже провел первые кредитные выдачи», — заявил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

В Банке ЗЕНИТ имеются все инструменты для работы с госзакупками. Клиенты банка могут открыть спецсчет, получить банковскую гарантию в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185- ФЗ/615-ПП РФ как на участие в торгах, так и на исполнение контракта, а также получить коммерческую гарантию, обеспечивающую исполнение коммерческого контракта.

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#Анна Петрова
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