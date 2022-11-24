В Ростове стартовал международный форум по профилактике зависимостей среди молодежи

Мероприятия форума пройдут в онлайн- и офлайн-режиме с участием ученых из Белоруссии, Италии и Казахстана. В рамках форума будут представлены монографии специалистов Тракийского педагогического университета (Болгария), университета Марта Абреу де Виллас (Куба), пройдет открытие виртуального методического ресурсного центра профилактики зависимостей и социально-опасного поведения. Магистранты АПП представят подготовленный видеокурс «Теоретические и прикладные аспекты наглядности в профилактике зависимостей в молодежной среде».