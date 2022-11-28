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Минстрой выступил за продление льготной ипотеки

Сегодня, 09:46
Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что в министерстве выступают за продление льготной ипотеки на новостройки в 2023 году.

По его словам, в стране вводится рекордное количество нового жилья и на рынке наблюдается баланс спроса и предложения. В связи с этим, отметил он, ведомство выступает за продление льготной ипотеки на новостройки в следующем году, передают «Известия». 

Стасишин заявил, в Минстрое намерены включить в программу меблировку квартир и уже готовят такой законопроект. Также он подчеркнул, что дефицита рабочей силы для строительства жилья не наблюдается. 

Кроме того, по его словам, рынок съемного жилья министерство планирует вывести из «серой» зоны. Так, в следующем году Минстрой вернется к вопросу создания государственной информационной системы, в которой будут регистрировать договоры аренды.

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