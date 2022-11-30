Дронами до 30 килограммов можно будет управлять без спецобучения

К сожалению, за долгие годы Росавиация не создала чёткие требования к операторам воздушных беспилотников, как до 30 килограммов, так и больше этой массы. Также не сертифицируется и само выполнение авиаработ с помощью БПЛА. Поэтому все, кто сегодня летает с их использованием, находятся вне правового поля, а значит их можно наказывать.