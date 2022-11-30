Дронами до 30 килограммов можно будет управлять без спецобучения

Сразу 5 источников на рынке беспилотных авиасистем рассказали газете “Известия” о решении не вводить специальное обучение для пилотирования дронов, масса которых менее 30 килограммов.
Напомним, в марте текущего года Росавиация ввела требование о наличии свидетельства внешних пилотов для управления беспилотными летательными аппаратами. Однако до сих пор ни одного такого свидетельства не выдано, по причине непринятия типовой программы обучения.
Эксперты считают, что подобное обучение необходимо, потому что без него потребуется корректировка воздушного законодательства, что займёт ещё больше времени. По мнению аналитиков, бизнесу не стоит рассчитывать на полноценные коммерческие беспилотные полёты до 2025 года.
19 октября Минтранс обновил список специальностей, относящихся к авиационным. В список не попали операторы беспилотников до 30 кг. Соответствующий приказ ведомства опубликован 29 ноября.
Минтранс не утвердил типовую программу обучения внешних пилотов, необходимую для получения свидетельства, без которого невозможно коммерческое использование БПЛА.
Программа уже готова, в августе текущего года её опубликовали, чтобы узнать мнение общественности. Обучение длится 144 академических часа, в них входит теория, наземная и лётная практики.
Зарубило обучение Минэкономразвития. Там посчитали, что операторы летающих дронов массой до 30 килограммов не относятся к авиаспециалистам и выдали отрицательно езаключение. По мнению специалистов ведомства, в программе содержатся положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнеса и физлиц, собирающихся использовать дроны.
Один из источников рассказал журналистам, что подготовка операторов малых дронов теперь будет проходить на основе утвержденного в 2018 году Минтрудом профстандарта. А проверкой знаний и навыков специалистов будут заниматься их будущие работодатели: компании — эксплуатанты беспилотников. Профстандарт дает базовое понимание работы отрасли и БПЛА.
В Российской Федерации действует примерно 50 программ подготовки внешних пилотов БПЛА. Специалисты утверждают, что без утверждения типовой программы невозможно использовать беспилотники в коммерческих целях.
К сожалению, за долгие годы Росавиация не создала чёткие требования к операторам воздушных беспилотников, как до 30 килограммов, так и больше этой массы. Также не сертифицируется и само выполнение авиаработ с помощью БПЛА. Поэтому все, кто сегодня летает с их использованием, находятся вне правового поля, а значит их можно наказывать.
Так, в Москве штраф за такое нарушение составляет до 50 000 рублей для граждан, до 100 000 — для должностных лиц и до 500 000 рублей — для компаний.
Примечательно, что отдельные задания, выполняемые при помощи беспилотников, даже для госпредприятий, оформляются не как авиаработы, а как учебные полёты. В пакете документов на такой полет подают и свидетельства операторов о прохождении платных курсов. Но периодически у силовых ведомств возникают вопросы к этим свидетельствам.