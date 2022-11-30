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Защита данных клиента. SSL-сертификат для обеспечения безопасного HTTPS соединения

Сегодня, 17:48
Фото: piqsels.com
SSL — протокол безопасности (сертификат) нужен для защиты соединения между клиентом и сервером в сети интернет.

Представляет собой надстройку к протоколу передачи гипертекстовых страниц HTTP. Обеспечивает идентификацию передающего и принимающего узла, плюс шифрование передаваемых данных. Отличительный признак того, что используется ssl сертификат — аббревиатура https в адресе сайта и знак замка в левой части адресной строки браузера.

Как и где получить

Выдачей сертификата занимаются специальные сертифицирующие организации. С ростом объемов обмена конфиденциальной информацией уделяется большее внимание защите передаваемых данных. Ежегодно оформляется более миллиона сертификатов, растет количество сертифицирующих центров. Comodo, Symantec, GeoTrust, GlobalSign надежные, проверенные поставщики. Предлагают выгодные условия:

  • Экспресс оформление 3 — 5 минут.
  • Неограниченное число серверов.
  • Поддержка работы с мобильными устройствами.
  • Ориентация на любой масштаб бизнеса.
  • Бесплатный повторный выпуск, гарантия входит в стоимость.

Процедура получения несложная, каждый центр предоставляет подробную инструкцию. Стоимость оформления оптимальная на рынке услуг сертификации, зависит от типа SSL. Активно проводят политику предоставления скидок на свою продукцию. У всех существует вариант свободного использования в течение 90 дней. GlobalSign наделяет своих партнеров, предоставляющим услуги аренды хостинга, правом бесплатного распространения и настройки сертификата.

Виды и область применения

Сертификат хранит информацию о владельце, центре сертификации, дате выдачи и сроке действия. Содержит цифровую подпись и открытый ключ шифрования. В зависимости от степени безопасности и масштаба защищаемого ресурса SSL делятся на типы:

  • Уровень домена. Самый простой и доступный. Предназначен для ресурсов не содержащих конфиденциальную информацию. Отсутствуют идентификационные и персональные данные владельца или клиента сайта. Подойдет для информационных площадок, ведения блога, рекламы товаров и услуг без оформления покупки.
  • Уровень организации. Для выдачи проверяются и подтверждаются данные владельца ресурса. Обеспечивает безопасное соединение с вводом идентификационных данных клиента. Защищает при обработке и хранении личной, финансовой, служебной закрытой информации. Примеры использования: интернет-магазины, официальные сайты организаций, информационные порталы.
  • Расширенный уровень. Самый дорогой вариант, требующий углубленной проверки деятельности компании с документальным подтверждением. Наиболее длительная процедура оформления. Используются новейшие высокотехнологичные методы аутентификации и шифрования. Требуется в случаях предоставления дополнительных гарантий сохранения безопасности информации.

Активность действий киберпреступников растет. Наличие SSL-сертификата защитит данные от утечки, подмены и доставки не по адресу назначения. Оформление у проверенных поставщиков обеспечит высокий уровень информационной безопасности. Знание категорий и принципов действия SSL-решений позволит сбалансировать затраты на защиту интернет бизнеса и интересов его клиентов.

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