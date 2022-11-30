Защита данных клиента. SSL-сертификат для обеспечения безопасного HTTPS соединения

Представляет собой надстройку к протоколу передачи гипертекстовых страниц HTTP. Обеспечивает идентификацию передающего и принимающего узла, плюс шифрование передаваемых данных. Отличительный признак того, что используется ssl сертификат — аббревиатура https в адресе сайта и знак замка в левой части адресной строки браузера.
Как и где получить
Выдачей сертификата занимаются специальные сертифицирующие организации. С ростом объемов обмена конфиденциальной информацией уделяется большее внимание защите передаваемых данных. Ежегодно оформляется более миллиона сертификатов, растет количество сертифицирующих центров. Comodo, Symantec, GeoTrust, GlobalSign надежные, проверенные поставщики. Предлагают выгодные условия:
Процедура получения несложная, каждый центр предоставляет подробную инструкцию. Стоимость оформления оптимальная на рынке услуг сертификации, зависит от типа SSL. Активно проводят политику предоставления скидок на свою продукцию. У всех существует вариант свободного использования в течение 90 дней. GlobalSign наделяет своих партнеров, предоставляющим услуги аренды хостинга, правом бесплатного распространения и настройки сертификата.
Виды и область применения
Сертификат хранит информацию о владельце, центре сертификации, дате выдачи и сроке действия. Содержит цифровую подпись и открытый ключ шифрования. В зависимости от степени безопасности и масштаба защищаемого ресурса SSL делятся на типы:
Активность действий киберпреступников растет. Наличие SSL-сертификата защитит данные от утечки, подмены и доставки не по адресу назначения. Оформление у проверенных поставщиков обеспечит высокий уровень информационной безопасности. Знание категорий и принципов действия SSL-решений позволит сбалансировать затраты на защиту интернет бизнеса и интересов его клиентов.
Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». erid: LjN8K84tt