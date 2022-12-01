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Россиянам будут оказывать медпомощь без предъявления полиса ОМС

Сегодня, 06:33
Фото: piqsels.com
С 1 декабря этого года, с введением в РФ цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), гражданам при обращении в медучреждение достаточно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет.

Цифровые медицинские полисы будут доступны всем застрахованным в системе ОМС, своевременно актуализирующим данные о своих документах, удостоверяющих личность. Об этом информирует rg.ru.

По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, для пациентов, застрахованных в системе ОМС, ничего не изменится: полисы, которые уже находятся у них на руках, продолжат действовать. Однако, благодаря существованию регистра застрахованных граждан, в поликлинику будет не обязательно приносить полис: достаточно назвать его номер.

Илья Баланин напомнил, что раньше гражданам не оказывали медицинскую помощь без предъявления полиса (за исключением экстренных случаев). Поэтому, собираясь в медицинское учреждение, россияне вынуждены были брать его с собой — на бумаге или в виде пластиковой карты. Введение цифрового полиса медстрахования делает медицинские услуги более доступными. При этом Баланин подчеркнул, что ранее оформленные полисы сохраняют актуальность и не требуют замены.

Другое нововведение: с 1 декабря 2022 года все новорожденные граждане будут автоматически внесены в регистр застрахованных лиц на основании выдачи свидетельства о рождении. В этот же регистр попадут лица, получившие гражданство РФ, на основании сведений, переданных ОВД.

Кроме того, стало известно об утверждении новых правил персонифицированного учета в системе ОМС. Теперь информация о застрахованных гражданах будет собрана в едином регистре застрахованных лиц, что помогает избежать дублирования данных, упрощает процесс оформления документов и повышает эффективность обмена информацией между всеми участниками системы ОМС.

Информационные процессы погружены в ГИС ОМС, которая обеспечивает их безопасность и защиту всей цифровой инфраструктуры, а также персональных данных участников.

В случае утери полиса ОМС, выпущенного на материальном носителе, гражданин может обратиться в свою страховую медицинскую организацию за выпиской из единого регистра со штрихкодом.

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