Россиянам будут оказывать медпомощь без предъявления полиса ОМС

Илья Баланин напомнил, что раньше гражданам не оказывали медицинскую помощь без предъявления полиса (за исключением экстренных случаев). Поэтому, собираясь в медицинское учреждение, россияне вынуждены были брать его с собой — на бумаге или в виде пластиковой карты. Введение цифрового полиса медстрахования делает медицинские услуги более доступными. При этом Баланин подчеркнул, что ранее оформленные полисы сохраняют актуальность и не требуют замены.