rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

ДОМ.РФ: КРТ - важный инструмент для сокращения инвестиционно-строительного цикла

Сегодня, 08:46
ДОМ.РФ внедряет ряд мер, их цель - отработка механизма комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Во время круглого стола в Совете Федерации КРТ был назван ключевым для ДОМ.РФ инструментом. Он способствует сокращению инвестиционно-строительного цикла, а также помогает раскрыть потенциал неиспользуемых территорий в плане комплексного жилищного строительства. Помимо этого, КРТ предоставляет инвесторам выгодные возможности, улучшает уровень жизни граждан. Об этом пишет tass.ru.

По словам Дениса Филиппова, специалисты ДОМ.РФ совместно с коллегами отработали меры, которые помогут осуществлять эту работу эффективно. Предложение состоит в том, чтобы дать возможность ДОМ.РФ получать долю квартир в уже отстроенном жилье в рамках аукционов по проектам КРТ. Позже они могут быть переданы, минуя торги, регионам и муниципалитетам по стоимости Минстроя РФ. Это поможет решить социальные задачи. Проект закона, касающийся данного вопроса, разработан совместно с Минстроем. Его внесение в Правительство России планируется в ближайшей перспективе.

Среди законодательных инициатив, одобренных Минфином, Росимуществом, Росреестром, ФАС и Минюстом, ‐ предоставление ДОМ.РФ возможности формировать документы по планировке территории под КРТ. В свою очередь, субъекты страны получат право реализовывать подобные проекты на участках, где им даны такие полномочия.

Параллельно с регионами ведется обсуждение о расширении категорий участков, на которых можно проводить КРТ, снятии ограничений в реализации подобных проектов в части сервитутов, об обеспечении жилищных прав правообладателей участков и объектов ИЖС при КРТ. Также обсуждаются меры по исключению ограничений в предоставлении проектного финансирования при осуществлении проектов КРТ.

Первые аукционы на право реализации проектов КРТ ДОМ.РФ уже провел по территориям в Тюмени и Хабаровске в конце прошлого года. В будущем году планируется ввод первых домов в Тюмени. Сегодня у ДОМ.РФ в работе девять десятков проектов КРТ в 43 субъектах. Градпотенциал составляет свыше 18 млн кв. м жилья. При этом реализуются 15 проектов в 13 регионах с градпотенциалом 1,75 млн кв. м.

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Высотками могут застроить 10 гектаров земли на Малиновского в Ростове
Сегодня, 11:31
Часть Ростова-на-Дону осталась без отопления в декабрьские морозы
Сегодня, 10:14
Бьюти-день не задался: ростовчанка ушла голой на мороз с процедур в салоне красоты
Сегодня, 09:44
Хлебом засыпало дорогу после аварии в Ростове-на-Дону 1 декабря
Сегодня, 08:52
«Нельзя так с детьми»: в Ростове и Волгодонске отменили остановки поезда Деда Мороза
Сегодня, 08:26
Основательный подход: как встретить Новый год красивой
Сегодня, 10:31