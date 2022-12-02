ДОМ.РФ: КРТ - важный инструмент для сокращения инвестиционно-строительного цикла

По словам Дениса Филиппова, специалисты ДОМ.РФ совместно с коллегами отработали меры, которые помогут осуществлять эту работу эффективно. Предложение состоит в том, чтобы дать возможность ДОМ.РФ получать долю квартир в уже отстроенном жилье в рамках аукционов по проектам КРТ. Позже они могут быть переданы, минуя торги, регионам и муниципалитетам по стоимости Минстроя РФ. Это поможет решить социальные задачи. Проект закона, касающийся данного вопроса, разработан совместно с Минстроем. Его внесение в Правительство России планируется в ближайшей перспективе.