ДОМ.РФ: КРТ - важный инструмент для сокращения инвестиционно-строительного цикла

Во время круглого стола в Совете Федерации КРТ был назван ключевым для ДОМ.РФ инструментом. Он способствует сокращению инвестиционно-строительного цикла, а также помогает раскрыть потенциал неиспользуемых территорий в плане комплексного жилищного строительства. Помимо этого, КРТ предоставляет инвесторам выгодные возможности, улучшает уровень жизни граждан. Об этом пишет tass.ru.
По словам Дениса Филиппова, специалисты ДОМ.РФ совместно с коллегами отработали меры, которые помогут осуществлять эту работу эффективно. Предложение состоит в том, чтобы дать возможность ДОМ.РФ получать долю квартир в уже отстроенном жилье в рамках аукционов по проектам КРТ. Позже они могут быть переданы, минуя торги, регионам и муниципалитетам по стоимости Минстроя РФ. Это поможет решить социальные задачи. Проект закона, касающийся данного вопроса, разработан совместно с Минстроем. Его внесение в Правительство России планируется в ближайшей перспективе.
Среди законодательных инициатив, одобренных Минфином, Росимуществом, Росреестром, ФАС и Минюстом, ‐ предоставление ДОМ.РФ возможности формировать документы по планировке территории под КРТ. В свою очередь, субъекты страны получат право реализовывать подобные проекты на участках, где им даны такие полномочия.
Параллельно с регионами ведется обсуждение о расширении категорий участков, на которых можно проводить КРТ, снятии ограничений в реализации подобных проектов в части сервитутов, об обеспечении жилищных прав правообладателей участков и объектов ИЖС при КРТ. Также обсуждаются меры по исключению ограничений в предоставлении проектного финансирования при осуществлении проектов КРТ.
Первые аукционы на право реализации проектов КРТ ДОМ.РФ уже провел по территориям в Тюмени и Хабаровске в конце прошлого года. В будущем году планируется ввод первых домов в Тюмени. Сегодня у ДОМ.РФ в работе девять десятков проектов КРТ в 43 субъектах. Градпотенциал составляет свыше 18 млн кв. м жилья. При этом реализуются 15 проектов в 13 регионах с градпотенциалом 1,75 млн кв. м.