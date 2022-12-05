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Путин: 15% россиян нуждаются в помощи психологов

Сегодня, 18:32
Фото: фрагмент видео
В ходе встречи с молодыми учеными на территории центра “Сириус” президент РФ Владимир Путин пообещал попросить кабинет министров на координационном Совете поговорить о создании служб психологической помощи.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на РИА “Новости”, в качестве примера российский лидер привел тот факт, что сотрудники МЧС постоянно пользуется помощью психологов. Путин задал риторический вопрос “Почему?” и сам дал на него ответ. По его словам, в данной отрасли востребована помощь профессионалов.

 

Владимир Путин также уточнил: правительство напрасно не рассматривает вопрос улучшения развития психологических служб. Он отметил, что россияне в ней нуждаются. По его словам, таких граждан около 15% по всей РФ, что следует из опроса ВЦИОМ. Кроме того, глава государства отметил, что среди молодежи 35% нуждаются в психологе.

 

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