Путин: 15% россиян нуждаются в помощи психологов

Владимир Путин также уточнил: правительство напрасно не рассматривает вопрос улучшения развития психологических служб. Он отметил, что россияне в ней нуждаются. По его словам, таких граждан около 15% по всей РФ, что следует из опроса ВЦИОМ. Кроме того, глава государства отметил, что среди молодежи 35% нуждаются в психологе.