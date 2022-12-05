В День добровольца донских волонтеров «ЕР» наградили за помощь армии и Донбассу

«В Мариуполе волонтеры-единороссы развернули работу, когда еще шли бои, буквально в двух домах от первого гуманитарного центра партии. Когда это было наиболее необходимо, сюда из Ростова привезли муку, чтобы печь хлеб. Перед новым учебным годом донские депутаты доставили в республику детские книги и канцелярские наборы. Ваша помощь спасала жизни и грела душу, люди понимали, что их не бросят», — поделился он, обратившись по телемосту.