В День добровольца донских волонтеров «ЕР» наградили за помощь армии и Донбассу

Вклад активистов отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
Он подчеркнул, что в День добровольца вся страна чествует неравнодушных людей, для которых чужая боль и проблема становится их собственной.
«Текущий год особенно показал силу взаимопомощи и волонтерской деятельности. За последнее время мы все с вами столкнулись с совершенно новыми вызовами, историческими событиями, которые активировали в нас внутренние силы и ресурсы для того, чтобы действовать, помогать, не оставаться в стороне», — заявил спикер донского парламента.
Как напомнил Александр Ищенко, старт гуманитарной миссии дал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак 23 февраля, когда из Ростова в Донецк и Луганск ушел первый конвой с гуманитарным грузом.
На встрече обсуждались конкретные примеры оказания поддержки освобожденным территориям, а также людям, эвакуированным в донской регион.
Как было отмечено, большой вклад в эту работу внесли партнерские организации единороссов — «Боевое братство» и «Молодая Гвардия». Также к гуманитарной миссии присоединились сами жители Донбасса, которые покинули свой дом из-за обстрелов. Так, донецкий блогер Алена Логвинова вместе с партией реализует проект по помощи семьям из ДНР.
Волонтеры «Единой России» продолжают дежурство в пунктах временного размещения. Сегодня они готовятся к прибытию на Дон группы детей из Херсонской области.
За поддержку поблагодарил коллег из Ростовской области депутат Народного совета ДНР, член «Единой России» Валерий Скороходов.
«В Мариуполе волонтеры-единороссы развернули работу, когда еще шли бои, буквально в двух домах от первого гуманитарного центра партии. Когда это было наиболее необходимо, сюда из Ростова привезли муку, чтобы печь хлеб. Перед новым учебным годом донские депутаты доставили в республику детские книги и канцелярские наборы. Ваша помощь спасала жизни и грела душу, люди понимали, что их не бросят», — поделился он, обратившись по телемосту.
Волонтеры также стали помощниками при комплектовании грузов для линии соприкосновения, они помогают в бытовых вопросах семьям участников СВО, мобилизованных и добровольцев из Ростовской области.
Самые активные добровольцы получили за труд благодарственные письма федерального и регионального руководства «Единой России».