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РЭО встретился с эковолонтерами

6 декабря 18:50
Общаясь с командой эковолонтеров, глава ППК РЭО Денис Буцаев затронул тему важности развития отрасли обращения с ТКО в России. Также он изучил перечень мастер-классов, лекций и игр, которые были проведены при поддержке РЭО.

Буцаев рассказал, что проактивные творческие молодые люди России, которых беспокоят проблемы экологии и вопросы охраны окружающей среды, показали заинтересованность в теме переработки отходов. Ребята сами разработали и продемонстрировали методы вторичного использования ТКО в быту. 

 

В РЭО рассчитывают на то, что россияне вскоре станут сторонниками практики осознанного потребления и начнут больше заботиться об окружающей среде. По заверению Буцаева, РЭО готов оказывать помощь всем программам, направленным на формирование экономики замкнутого цикла в России, помогающим в решении экологических проблем и связанным с переработкой ТКО.

 

Волонтеры смогли оценить инициативу по созданию мастерской переработки пластика, в которой крышки измельчают в стружку с помощью шредера и переплавляют ее в подставки для гаджетов, брелоки, стаканы и значки, которые можно использовать в быту.

 

В команде с волонтерами РЭО запустил программы мастер-классов по выработке бумаги из макулатуры и по производству сумок для шоппинга, а также авосек из трикотажа.

 

Молодые люди посетили лекции о экологичном стиле жизни, гринвошинге, раздельном сборе мусора, а также о перепотреблении ресурсов и глобальных проблемах экологии. Участники высоко оценили закрытый показ моды «апсайкл», проведенный также при поддержке РЭО и содержательный разговор с командой арт-отдела «Поддержка и развитие молодежных экопроектов».

 

Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы «Экономика замкнутого цикла».

#Новости#Общество
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