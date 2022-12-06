РЭО встретился с эковолонтерами

В РЭО рассчитывают на то, что россияне вскоре станут сторонниками практики осознанного потребления и начнут больше заботиться об окружающей среде. По заверению Буцаева, РЭО готов оказывать помощь всем программам, направленным на формирование экономики замкнутого цикла в России, помогающим в решении экологических проблем и связанным с переработкой ТКО.