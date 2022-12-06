Тюменцу отказали в выдаче паспорта из-за странного фото

Как пишет Infox со ссылкой на пресс-службу региональных судов, история началась с того, как житель Тюмени подал документы на обмен паспорта, но получил отказ из-за странной фотографии: на фото он был запечатлен с дуршлагом на голове.
На суде истец заявил, что требует выдачи паспорта на том основании, что является священником русской Пастафарианской церкви Макаронного патриархата. Тем не менее, суд не поверил, что религия не позволяет гражданину сделать обычное фото, без странных «головных уборов», и отправил шутника переделывать фотографию.