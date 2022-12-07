Экосистема МТС возмещает до 90% расходов на покупку лекарств

В зависимости от стоимости медикаментов компенсация может составить от 15% - до 90% суммы чека. Лимит на одну выплату – 15 тысяч рублей, каждая выплата производится по одному рецепту или назначению (при этом может быть несколько чеков из разных аптек). Стоимость одного лекарства не должна превышать пять тысяч рублей за одну упаковку.