Экосистема МТС возмещает до 90% расходов на покупку лекарств

Программу «Аптечный полис» можно оформить сроком на один год, максимальная сумма возмещения составит 50 тысяч рублей. Новый страховой продукт может приобрести любой гражданин РФ в возрасте от 18 до 55 лет, причем, − для оформления не обязательно быть клиентом банка или оператора − достаточно зайти на сайт МТС Страхование.
В зависимости от стоимости медикаментов компенсация может составить от 15% - до 90% суммы чека. Лимит на одну выплату – 15 тысяч рублей, каждая выплата производится по одному рецепту или назначению (при этом может быть несколько чеков из разных аптек). Стоимость одного лекарства не должна превышать пять тысяч рублей за одну упаковку.
После оплаты «Аптечный полис» будет отравлен на адрес электронной почты пользователя, который необходимо указать при оформлении. Программа начинает действовать спустя две недели после оформления.
Чтобы получить возмещение, необходимо выполнить всего два простых условия: прикрепить в чат-бот фотографию направления или рецепта от врача и приложить чек из аптеки.
Сумма по компенсации поступит на счёт банковской карты клиента в течение трёх рабочих дней.
Ознакомиться с более подробной информацией о программе можно на сайте, с условиями возмещения – по телефону 8 800 333 70 69.
erid: LjN8K7zQV