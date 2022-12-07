На заседании согласительной комиссии рассмотрят поправки в законопроект о квотах

Напомним, 27 октября Госдума в первом чтении приняла проект закона об инвестквотах в той версии, в которой его предоставили на рассмотрение авторы. При этом все фракции единогласно признали, что документ требует доработки и уточнений. Для этого была создана специальная комиссия. Сенаторы, региональные заксобрания, а также депутаты от СРЗП, ЛДПР, ЕР и “Новых людей” уже направили свои предложения в комиссию. Поправки от КПРФ будут внесены профильным комитетом.