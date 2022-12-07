На заседании согласительной комиссии рассмотрят поправки в законопроект о квотах

Именно она должна была стать площадкой для доработки резонансного законопроекта для депутатов, региональных властей и сенаторов.
По словам экспертов, от результатов этого заседания зависит будущее не только 7 прибрежных регионов Российской Федерации, но и вся отечественная рыбодобывающая отрасль, пишет kp.ru.
В предлагаемом для рассмотрения депутатов законопроекте речь идёт о передаче 24% квот на вылов минтая и дальневосточной сельди инвесторам. Они, в свою очередь, должны построить на российских верфях корабли или береговые рыбоперерабатывающие комплексы. Также в рамках этого законопроекта на аукцион выставят 100% квот на вылов моллюсков и 50% квот на краба.
Отмечается, что существуют предприятия, которые прошли первый этап инвестпрограммы и вложили средства не только в переоборудование флота и создание инфраструктуры, но и в региональные соцпроекты. У них есть договоры на вылов, действующие до 2033 года.
Принятие законопроекта о 2-м этапе инвестквотирования, по мнению экспертов, может обернуться банкротством многих мелких и средних рыбодобывающих компаний. Региональные власти склоняются к этой же точке зрения, опасаясь роста безработицы и снижения налоговых поступлений. Банки также заявляют о возможности просрочек по кредитам.
Напомним, 27 октября Госдума в первом чтении приняла проект закона об инвестквотах в той версии, в которой его предоставили на рассмотрение авторы. При этом все фракции единогласно признали, что документ требует доработки и уточнений. Для этого была создана специальная комиссия. Сенаторы, региональные заксобрания, а также депутаты от СРЗП, ЛДПР, ЕР и “Новых людей” уже направили свои предложения в комиссию. Поправки от КПРФ будут внесены профильным комитетом.
В поправках говорится об отсрочке строительства рыболовецких судов, перенесении аукционов по добыче краба, а также об отмене аукционов по добыче моллюсков. Депутаты также настаивают на том, что требование об обязательной постройке кораблей вместе с береговым заводом следует вычеркнуть, как и требование о наделении участников I этапа дополнительным ресурсом.
Согласительная комиссия должна выбрать, какие из многочисленных поправок принять, а какие отклонить. Это решение должно быть принято на итоговом заседании, дата которого пока неизвестна.