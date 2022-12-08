Беспалов прогнозирует появление отечественных брендов крепких напитков в 2023 году

Бизнесмен акцентировал внимание на том, что Россия соблюдает собственные интересы в сфере продовольственной безопасности. Этому не мешает и снижение продовольственного импорта с Запада. Российский потребитель может испытать временный дискомфорт из-за отсутствия на полках магазинов товаров раскрученных брендов. Но это будет временной проблемой, так как отечественные производители активно занимают ниши, оставленные западными компаниями. Об этом пишет издание newizv.ru.
К примеру, производитель ликёров Aperol – итальянская компания Davide Campari-Milano NV и чешская Jan Becher - Karlovarska Becherovka (“Бехеровка”) заявили о минимизации бизнеса в России. Беспалов рассказал, что как только на предприятии смогли добиться нужного качества напитков, на рынок были выведены новые бренды.
Исследование NF GROUP показало, что после февраля 2022 года о приостановке деятельности в Российской Федерации сообщили более 180 известных брендов. Около 20 из них работают в продовольственной сфере. 17 международных компаний заявили, что будут перезапускать бизнес, проводить ребрендинг или передавать (продавать) локальным менеджерам.
Так, Beam Suntory (производитель бурбона Jim Beam) ушел из России, а совместное предприятие Maxxium Russia будет продано российским менеджерам.
Александр Беспалов прокомментировал ожидаемые данные Федеральной таможенной службы по итогам 2022 года. Так, по данным ФТС, в прошлом году импорт товаров продовольственной группы составил 12% от общего количества ввезённых товаров.
В январе 2022-го импорт продовольственных товаров вырос на 16,5% по сравнению с январемянварём 2021-го. Закупки мяса выросли вдвое, зерна - на 54%, безалкогольных и крепких напитков – на 20,4%. Однако после событий февраля текущего года наметилась тенденция к снижению количественного и стоимостного объёма импорта из стран дальнего зарубежья.
Соответствие экспертных оценок статистическим сведениям можно будет проанализировать, когда ФТС официально обнародует обобщенные данные за уходящий год, публикация которых была приостановлена.