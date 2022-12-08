Беспалов прогнозирует появление отечественных брендов крепких напитков в 2023 году

Бизнесмен акцентировал внимание на том, что Россия соблюдает собственные интересы в сфере продовольственной безопасности. Этому не мешает и снижение продовольственного импорта с Запада. Российский потребитель может испытать временный дискомфорт из-за отсутствия на полках магазинов товаров раскрученных брендов. Но это будет временной проблемой, так как отечественные производители активно занимают ниши, оставленные западными компаниями. Об этом пишет издание newizv.ru.