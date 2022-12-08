Воробьев отметил успехи учащихся из Подмосковья – победителей олимпиады по физике

Ученики Физтех-лицея участвуют в олимпиаде по экспериментальной физике в четвертый раз. Четыре года назад учащиеся выиграли четыре золотые медали и Гран-при в старшей лиге, три года назад вернулись с одной золотой медалью, а в прошлом году – взяли три золотые награды.