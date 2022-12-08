Воробьев отметил успехи учащихся из Подмосковья – победителей олимпиады по физике

Как сообщает newizv.ru, каждый год для участия в олимпиаде в Белоруссию съезжается талантливая молодежь из разных стран. В 2022 году участниками олимпиады стали свыше 300 школьников из 12 регионов РФ и Белоруссии. Учащиеся Физтех-лицея города Долгопрудного смогли заработать за неделю состязаний 34 медали.
Молодые люди пообщались с губернатором Московской области, рассказав о своих успехах на олимпиаде, подготовке к мероприятию и дальнейших жизненных планах. Андрей Воробьев передал лицею современный, новый автобус, и теперь ученики смогут с комфортом посещать новые олимпиады.
Глава МО заявил, что группа лучших учеников Физтех-лицея продемонстрировала серьезный прогресс на международной олимпиаде по экспериментальной физике: команде удалось забрать 15 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей в личном зачете. Помимо этого, ученикам подмосковного лицея достались Гран-при в младшей лиге и два первых места в старшей лиге по итогам совместной командной работы. Воробьев отметил успехи талантливой молодежи и призвал их и в будущем держать высокую планку достижений Физтеха.
Школьники рассказали губернатору о своей традиции, которой они придерживаются перед началом олимпиады. Молодые люди называют ее «Волшебной пятюней» – они касаются открытыми ладонями друг друга и твердо верят, что такой ритуал помогает им побеждать.
Кроме того, призеры олимпиады передали Воробьеву флаг Физтех-лицея со своими автографами в качестве памятного презента.
Губернатор, в свою очередь, пообещал учащимся построить лабораторный корпус, в котором каждый талантливый ребенок смог бы претворять свои инновационные идеи в жизнь, и призвал школьников подумать над тем, какое оборудование понадобится для размещения на такой экспериментальной площадке.
В олимпиаде соревновались коллективы, в состав которых входили четыре школьника и их руководитель. Соревнования команд были разделены на две группы – младшую (ученики 8–9-х классов) и старшую (ученики 10–11-х классов). По правилам команда не могла полностью формироваться из учеников одного класса. Каждый из участников также состязался с соперниками в личном зачете.
Олимпиада была поделена на три тура, в каждом из них были две экспериментальные задачи. Продолжительность тура составляла пять часов. Результаты состязания оценивали эксперты международного уровня.
Наставниками подмосковной команды при подготовке к олимпиаде стали опытные преподаватели, а также выпускники лицея, которые сейчас являются студентами МФТИ – они занимали призовые места на международных олимпиадах по физике прошлых лет.
Ученики Физтех-лицея участвуют в олимпиаде по экспериментальной физике в четвертый раз. Четыре года назад учащиеся выиграли четыре золотые медали и Гран-при в старшей лиге, три года назад вернулись с одной золотой медалью, а в прошлом году – взяли три золотые награды.