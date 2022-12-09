Алексей Логвиненко: бизнес объединился, чтобы устроить теплый праздник для беженцев

По словам Алексея Логвиненко, администрация Ростова и предприниматели города максимально консолидировали свои усилия для создания теплого новогоднего праздника для тех, кто вынужденно столкнулся с жизненными трудностями.
В пунктах временного размещения переселенцев из ДНР и ЛНР установят главный символ года — новогоднюю елку. Пышная зеленая красавица уже сегодня создает атмосферу праздника в пункте временного размещения в Ворошиловском районе Ростова. В ближайшее время елки установят в пунктах Первомайского и Пролетарского района.
«Мы понимаем, как важно сейчас внимание тем, кто был вынужден покинуть свой дом. Администрация города, бизнес на этот раз объединили свои силы, чтобы новогодний праздник прошел в теплой обстановке для тех, кто сегодня столкнулся с жизненными трудностями», — подчеркнул Алексей Логвиненко.