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Алексей Логвиненко: бизнес объединился, чтобы устроить теплый праздник для беженцев

Сегодня, 13:38
Фото: unsplash.com
В пунктах временного размещения граждан, прибывших в Ростов из освобожденных территорий Донбасса, установят новогодние елки. Об этом рассказал глава Администрации города Алексей Логвиненко.

По словам Алексея Логвиненко, администрация Ростова и предприниматели города максимально консолидировали свои усилия для создания теплого новогоднего праздника для тех, кто вынужденно столкнулся с жизненными трудностями. 

В пунктах временного размещения переселенцев из ДНР и ЛНР установят главный символ года — новогоднюю елку. Пышная зеленая красавица уже сегодня создает атмосферу праздника в пункте временного размещения в Ворошиловском районе Ростова. В ближайшее время елки установят в пунктах Первомайского и Пролетарского района.

«Мы понимаем, как важно сейчас внимание тем, кто был вынужден покинуть свой дом. Администрация города, бизнес на этот раз объединили свои силы, чтобы новогодний праздник прошел в теплой обстановке для тех, кто сегодня столкнулся с жизненными трудностями», — подчеркнул Алексей Логвиненко.

#Анна Петрова
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