Примерно 90% российских компаний поддерживают идею о выходном 31 декабря

52% опрошенных заявили, что идея хорошая, так как многие сотрудники на этот день берут отгул. 50% считают, что работники в этот день не настроены на плодотворный труд. 46% сказали, что все задачи к Новому году и так выполняются, пишет газета “Известия”.
36 работодателей поддержали инициативу, так как уверены, что их клиенты 31 декабря всё равно не работают.
Против выходного в этот день высказались 12% работодателей. Из них более половины заявили, что в нашем календаре и так много праздников. Снижение прибыли в качестве аргумента привели 25%.
В 2022 году 31 декабря выпадает на субботу. При этом сделать выходным днем пятницу готовы только 16% компаний, остальные 84% высказались против.