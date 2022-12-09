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Примерно 90% российских компаний поддерживают идею о выходном 31 декабря

Сегодня, 06:13
Опрос сервисов, в котором участвовали свыше 1000 респондентов, показал, что почти 90% работодателей поддерживают инициативу об официальном выходном 31 декабря.

52% опрошенных заявили, что идея хорошая, так как многие сотрудники на этот день берут отгул. 50% считают, что работники в этот день не настроены на плодотворный труд. 46% сказали, что все задачи к Новому году и так выполняются, пишет газета “Известия”.

36 работодателей поддержали инициативу, так как уверены, что их клиенты 31 декабря всё равно не работают. 

Против выходного в этот день высказались 12% работодателей. Из них более половины заявили, что в нашем календаре и так много праздников. Снижение прибыли в качестве аргумента привели 25%.

В 2022 году 31 декабря выпадает на субботу. При этом сделать выходным днем пятницу готовы только 16% компаний, остальные 84% высказались против.

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