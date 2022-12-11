Как отмечали Новый год и Рождество в Ростове и Нахичевани-на-Дону сто лет назад

Напомню, что в те годы начинали гулять 24 декабря (6 января по новому стилю) − в Рождественский сочельник. 25 декабря (7 января) отмечали Рождество. 1 января (14 января) Новый год и 6 января (19 января) Крещение. Официально было всего четыре выходных дня, но на деле народ праздновал почти две недели. Церковные и светские традиции тогда были тесно связаны. В девятнадцатом веке торжества затевали с приходом Святок.
Как отмечали праздники в Ростове
В рождественскую ночь ростовцы шли колядовать, а утром отправлялись в церковь − на торжественное богослужение. В этот же день навещали друзей, родственников и ходили в гости с визитами. За день успевали, как правило, посещать несколько домов и везде произносили тосты в честь праздника и угощались рождественскими блюдами. На протяжении всех праздников в богатых и знатных семьях устраивали званые обеды, пышные балы и маскарады. По правилам этикета, совершать новогодние визиты, а также дарить подарки можно было на протяжении всего января. Конечно, подарков ждали больше всех дети! И, конечно, именно в эти дни детям позволялось многое.
Богатые ростовцы праздники проводили и в дорогих ресторанах. Особо в Ростове ценился известный ресторатор из Нахичевани Карапет Чарахчиянц. Изысканная публика проводила свой досуг именно у него.
В трехэтажном здании, на месте которого сейчас размещается Ростовская областная филармония, находилось его знаменитое кафе-театр «Марс» с зимним садом и двором. Пожалуй, ему удалось создать первый в Ростове кафе-ресторан на парижский манер − соединить под одной крышей продажу вина, кофе, кондитерских изделий, разного рода закусок a la fourchette, чтение газет и журналов, выступление артистов во время ужинов. Концертные программки он печатал на бумажных салфетках.
Кстати, в Нахичевани, в Александровском саду, Карапет Чарахчиянц также успешно развивал свой ресторанный бизнес.
Что предлагал владелец ростовцам в новогодние праздники? Конечно, концерт-варьете! Судя по рекламам тех лет, Чарахчиянц приглашал певиц и танцовщиц из Парижа. Правда, некоторые утверждали, что нередко танцовщицы варьете были родом из Малороссии. Но Чарахчиянц был мастером маркетинга, как сейчас бы сказали.
Например, в одной из реклам того времени можно прочитать, что в концерте-варьете принимали участие господин Гопен из Парижа, а также французская лирическая певица, контральто, госпожа Рене − Звезда Парижа. В концерте участвовали также певицы Ферия и Бодере, русские дуэтисты господа Кринские, шансонетная певица Энгель, венгерский хор и другие.
Честно признаюсь, я не знаю, кто они такие. Правда, у нахичеванского ресторатора каждый приглашенный гость-певец был звездой (по его версии, разумеется). Но судя по тому, что ресторан Чарахчиянца был всегда переполнен, то значит, заезжие звезды нравились ростовцам. Кстати, можно было приобрести сразу на все праздники абонемент − книжку билетов для входа в зал на 10 билетов за 3 рубля 20 копеек!
По данным ростовского краеведа Оксаны Мордовиной, в гостинице «Большая Московская» ростовцы тоже любили пышно и с размахом встречать Новый год. В этой гостинице имелся великолепный ресторан. «Большая Московская» считалась фешенебельным заведением Ростова. Вот и перед Новым годом газеты давали объявления о проведении новогодней ночи в залах гостиницы: «Встреча Нового года! Зал будет убран гирляндами и живыми растениями! Ужин из трех блюд и бокал шампанского − 3 рубля с персоны». Праздничный ужин проходил под музыку оркестра господина Будницкого. Также гостям предлагался микрограф Бетини. Как утверждали современники, правдивая и громкая передача звуков давала возможность слушать музыку многим людям. В гостинице посетители могли также в антракте бесплатно осматривать французскую салонную космораму, показываемую первый раз в России.
Надо пояснить, что косморама − картина, на которую зрители смотрят в стекла, увеличивающие изображения до натуральной величины, при искусственном освещении. По-русски − раёк.
Райки, или косморамы, были неотъемлемой частью праздничных увеселений в XIX веке. Раёк − это небольшой, аршинный во все стороны ящик с двумя увеличительными стеклами впереди. Внутри его перематывалась с одного катка на другой длинная полоса с доморощенными изображениями разных городов, великих людей или событий.
Как отмечали Новый год в Нахичевани-на-Дону
Не менее торжественно и весело отмечали новогодние праздники в Нахичевани-на-Дону. Как правило, за большим праздничным столом собиралась вся семья − многочисленные родственники, дедушки, бабушки, тети, дяди.
Хозяйки готовили праздничные блюда. Например, гату. Гата − это сладкая булочка, в которую кладут начинку из меда и орехов. Правда, есть традиционная начинка для гаты – хориз, смесь муки с сахарной пудрой и топленым маслом.
К столу подавали самсу − пирожки, которые начиняли как мясом, так и различными сладостями. Готовился также каханд. Его делали из меда и жареных орехов. Мед с орехами − это очень вкусно. Конечно, это блюдо особо любили дети.
Готовился и особый пирог тари. Его приготавливали так, что на нем было видно несколько частей и ответвлений. Обычно их было двенадцать. Столько же, сколько месяцев в году, или по числу домочадцев. Верх пирога украшали орехами, изюмом. В одну из частей пирога клали монету. Пирог разрезался и распределялся между членами семьи. Кому выпадает монетка − тому и будет счастье в наступающем году.
Ерванд Шахазиз в своей книге «Новый Нахичеван и новонахичеванцы» описывал, что в городе 31 декабря с утра до вечера дети ходили по домам и пели праздничные песни − «каландос» («галандос»). Им за это взрослые давали сладости, а также гату, самсу и деньги.
Рождество донские армяне отмечали особо торжественно. Обязательно было посещение богослужения в церкви. На ужин сочельника, помимо блюд для разговенья после поста − рыбного холодца, жареной и вареной рыбы, обязательно готовился кубати или губаты.
Губаты − это пирог, состоящий из сорока листов теста, начиненный рыбой. Целый день нахичеванские хозяйки раскатывали эти сорок листов теста для пирога специальными тонкими скалками − охлов. А еще донские армяне любили на праздники готовить пельмени. Армянские пельмени (хашх-берек) − по размеру очень маленькие, но вкусные.
Особо следует отметить, что нахичеванские мужчины знали толк и в спиртном. Вот как об этом пишет в своих воспоминаниях известный общественный деятель конца девятнадцатого − начала двадцатого столетия Келле-Шагинов:
«Мужчины вначале пили водку, а за ужином − вино, мадеру, херес, и больше всего − Санторинское, которое привозилось греками, донские вина: цимлянское, раздорское и проч. Дамам подавалось только сладкое − кизлярское или прасковейское вино, каковое вкушали неполную рюмку по обычаю… До ужина мужчинам подавали пунш, состоящий из трети стакана кипятка с сахаром и лимоном, в который подливали ром по вкусу. Таких пуншей подносили без конца до ужина, по числу пуншей ценилось и достоинство вечера».
Что ж, как видим, нахичеванцы действительно любили погулять, особенно вкусно поесть.
Целый день в Рождество в армянских церквях Ростова и донского края шли богослужения. Особо трепетно донские армяне относились к освященной воде. Ее хранили круглый год в специальных чашах и употребляли как средство исцеления.
Конечно, многие дореволюционные традиции ростовцев и донских армян ушли в прошлое. Но и сейчас мы все от души и с радостью встречаем Новый год и Рождество. Потому как это праздники детства, ведь именно в эти дни мы верим в лучшее, в то, что задуманное непременно сбудется.
Георгий Багдыков