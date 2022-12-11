Как отмечали Новый год и Рождество в Ростове и Нахичевани-на-Дону сто лет назад

В рождественскую ночь ростовцы шли колядовать, а утром отправлялись в церковь − на торжественное богослужение. В этот же день навещали друзей, родственников и ходили в гости с визитами. За день успевали, как правило, посещать несколько домов и везде произносили тосты в честь праздника и угощались рождественскими блюдами. На протяжении всех праздников в богатых и знатных семьях устраивали званые обеды, пышные балы и маскарады. По правилам этикета, совершать новогодние визиты, а также дарить подарки можно было на протяжении всего января. Конечно, подарков ждали больше всех дети! И, конечно, именно в эти дни детям позволялось многое.