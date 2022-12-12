Более 2400 видов различной продукции выпускается под брендом «Сделано на Дону»

По его словам, за девять лет добровольной сертификации в регионе действует уже 160 сертификатов более чем на 2 419 наименований продовольственной и промышленной продукции. Кроме того к системе в последнее время все чаще присоединяются и производители услуг.
Общее количество участников системы на сегодня составлят 84 участника, где 70 - это производители продукции, а 14 - сферы услуг.
Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов отметил, что в данный момент, знак соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» на основании заявлений о принятии условий пользовательского соглашения, используется в 4668 объектах розничной торговли. Что показывает увеличение количества пользователей знака на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фиксируется популярность бренда и в отраслях. Например, в АПК только в этом году выдано восемь свидетельств о присвоении знака соответствия системы «Сделано на Дону» производимой продукции, половина из которых прошла сертификацию повторно.
По мнению регионального министра промышленности и энергетики Андрея Савельева, целый ряд промышленных предприятий считают, что сертификация помогает продвигать продукцию. Этим вполне можно объяснить тот факт, что количество промышленных предприятий-участников системы «Сделано на Дону» сравнялось с количеством традиционно лидирующих производителей продовольствия.
Стоит напомнить, что обладатели знака «Сделано на Дону» имеют право претендовать на государственную поддержку. Как пояснил первый заместитель главы региона Виктор Гончаров, в этом году для них введен льготный микрозайм на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей сроком до трех лет по ставке от 4% годовых. А в перспективе могут появиться и другие инструменты, стимулирующие развитие бизнеса.
В заключение Виктор Гончаров почеркнул, что сейчас региональные власти разрабатывают спектр возможных мероприятий, направленных на усиление позиции зонтичного бренда. Предприятия должны понимать, что получение такого знака – не подарок, а большая ответственность, требующая регулярного как внешнего, так и внутреннего мониторинга качества производимых товаров.