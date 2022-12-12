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Более 2400 видов различной продукции выпускается под брендом «Сделано на Дону»

Сегодня, 07:10
Фото: donland.ru
Количество предприятий-участников добровольной сертификации бренда «Сделано на Дону» в текущем году увеличилось на 8%. Об этом, во время заседания совета по вопросам функционирования и развития донского бренда, сообщил первый засеститель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров,

По его словам, за девять лет добровольной сертификации в регионе действует уже 160 сертификатов более чем на 2 419 наименований продовольственной и промышленной продукции. Кроме того к системе в последнее время все чаще присоединяются и производители услуг. 

Общее количество участников системы на сегодня составлят 84 участника, где 70 - это производители продукции, а 14 - сферы услуг. 

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов отметил, что в данный момент, знак соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» на основании заявлений о принятии условий пользовательского соглашения, используется в 4668 объектах розничной торговли. Что показывает увеличение количества пользователей знака на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фиксируется популярность бренда и в отраслях. Например, в АПК только в этом году выдано восемь свидетельств о присвоении знака соответствия системы «Сделано на Дону» производимой продукции, половина из которых прошла сертификацию повторно.

По мнению регионального министра промышленности и энергетики Андрея Савельева, целый ряд промышленных предприятий считают, что сертификация помогает продвигать продукцию. Этим вполне можно объяснить тот факт, что количество промышленных предприятий-участников системы «Сделано на Дону» сравнялось с количеством традиционно лидирующих производителей продовольствия.

Стоит напомнить, что обладатели знака «Сделано на Дону» имеют право претендовать на государственную поддержку. Как пояснил первый заместитель главы региона Виктор Гончаров, в этом году для них введен льготный микрозайм на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей сроком до трех лет по ставке от 4% годовых. А в перспективе могут появиться и другие инструменты, стимулирующие развитие бизнеса.

В заключение Виктор Гончаров почеркнул, что  сейчас региональные власти разрабатывают спектр возможных мероприятий, направленных на усиление позиции зонтичного бренда. Предприятия должны понимать, что получение такого знака – не подарок, а большая ответственность, требующая  регулярного как внешнего, так и внутреннего мониторинга качества производимых товаров.

#Анна Петрова
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