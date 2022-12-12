Более 2400 видов различной продукции выпускается под брендом «Сделано на Дону»

Стоит напомнить, что обладатели знака «Сделано на Дону» имеют право претендовать на государственную поддержку. Как пояснил первый заместитель главы региона Виктор Гончаров, в этом году для них введен льготный микрозайм на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей сроком до трех лет по ставке от 4% годовых. А в перспективе могут появиться и другие инструменты, стимулирующие развитие бизнеса.