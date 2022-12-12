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Новый детский сад строится в Суворовском

Сегодня, 08:56
Фото: ЖК Суворовский
Детское дошкольное образовательное учреждение на 320 мест застройщик района, ВКБ-Новостройки, начал строить на прошлой неделе. Уже ведутся работы по созданию фундамента.

Сдача объекта запланирована на конец следующего года. Трехэтажное здание, площадью чуть больше 7 000 кв. м. находится практически в центре района, на улице Андреева. Садик будет вмещать 14 групп разных возрастов, вплоть до подготовительной перед школой.

Этот детский сад стал вторым, возводимым застройщиком Суворовского в рамках обязательств, взятых им на себя, чтобы помочь городским властям в развитии района. Сейчас уже строится садик на 280 мест и общеобразовательная школа на 1600 учеников. Всего же, согласно дорожной карте по развитию образовательной инфраструктуры жилого района, до конца 2025 года застройщик Суворовского должен построить четыре детских сада на 1120 мест и два школьных комплекса на 2450 мест. Еще два детских сада суммарно на 450 мест и школу на 1200 учеников обещают возвести городские власти.

#Анна Петрова
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