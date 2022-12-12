Новый детский сад строится в Суворовском

Этот детский сад стал вторым, возводимым застройщиком Суворовского в рамках обязательств, взятых им на себя, чтобы помочь городским властям в развитии района. Сейчас уже строится садик на 280 мест и общеобразовательная школа на 1600 учеников. Всего же, согласно дорожной карте по развитию образовательной инфраструктуры жилого района, до конца 2025 года застройщик Суворовского должен построить четыре детских сада на 1120 мест и два школьных комплекса на 2450 мест. Еще два детских сада суммарно на 450 мест и школу на 1200 учеников обещают возвести городские власти.