Роспотребнадзор предупредил об опасных последствиях свиного гриппа

Вирус вызывает много осложнений, были даже случаи с летальным исходом у людей со слабым здоровьем. Роспотребнадзор в связи с этим подготовил методическое письмо для школ России. Попова пояснила, что если более 20% учеников не пришли на занятия, то надо освобождать от занятий в школе все остальных детей и переводить их на удаленку. Таким образом, возможно, удастся избежать распространение вируса.