Роспотребнадзор предупредил об опасных последствиях свиного гриппа

Об этом сообщили в INFOX. RU со ссылкой на РИА Новости. Случаи заболевания свиным гриппом уже выявили в 74 регионах России.
Вирус вызывает много осложнений, были даже случаи с летальным исходом у людей со слабым здоровьем. Роспотребнадзор в связи с этим подготовил методическое письмо для школ России. Попова пояснила, что если более 20% учеников не пришли на занятия, то надо освобождать от занятий в школе все остальных детей и переводить их на удаленку. Таким образом, возможно, удастся избежать распространение вируса.
У заболевшего А(H1N1) сначала проявляются те же симптомы, что и при обычном гриппе или ОРЗ: слабость, повышение температуры, першение в горле, неприятные ощущения в носу. Инкубационный период вируса длится от нескольких часов до недели. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует при проявлении первых симптомов незамедлительно обратится врачу, чтобы установить, чем именно болен пациент.