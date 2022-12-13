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Роспотребнадзор предупредил об опасных последствиях свиного гриппа

13 декабря 04:54
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об опасности, которую несет свиной грипп. Она отметила, что этот вирус имеет высокий потенциал распространения. Попова напомнила, что в сезон 2009-2010 годов, штамм А(H1N1) вызвал пандемию в стране.

Об этом сообщили в INFOX. RU со ссылкой на РИА Новости. Случаи заболевания свиным гриппом уже выявили в 74 регионах России.

Вирус вызывает много осложнений, были даже случаи с летальным исходом у людей со слабым здоровьем. Роспотребнадзор в связи с этим подготовил методическое письмо для школ России. Попова пояснила, что если более 20% учеников не пришли на занятия, то надо освобождать от занятий в школе все остальных детей и переводить их на удаленку. Таким образом, возможно, удастся избежать распространение вируса.

У заболевшего А(H1N1) сначала проявляются те же симптомы, что и при обычном гриппе или ОРЗ: слабость, повышение температуры, першение в горле, неприятные ощущения в носу. Инкубационный период вируса длится от нескольких часов до недели. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует при проявлении первых симптомов незамедлительно обратится врачу, чтобы установить, чем именно болен пациент.

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