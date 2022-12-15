Эксперт рассказала, какие традиционные новогодние блюда могут нанести вред здоровью

Об этом рассказала врач высшей категории Екатерина Гергесова, пишет INFOX.RU со ссылкой на ФАН. Самым вредным среди салатов она назвала «Оливье», в состав которого входят сразу несколько вредных продуктов. Также в число вредных - Гергесова выделила салат «Мимоза» и селедку под шубой.
Кроме того эксперт советует не подавать на праздничный стол мясо по-французски. Во все эти блюда добавляется большое количество майонеза. Поэтому их употребление, особенно в сочетании с большим объемом спиртного, может привести к очень неприятным последствиям.
Гергесова подсказала, как можно сделать «Оливье» более диетическим и менее вредным. Для этого вместо майонеза в салат рекомендуется добавить домашнюю заправку, а также сократить до минимума количество картошки.