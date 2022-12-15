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Эксперт рассказала, какие традиционные новогодние блюда могут нанести вред здоровью

15 декабря 16:00
Некоторые блюда, которые россияне ежегодно включают в праздничное меню, способны сильно навредить печени, почкам и ЖКТ.

Об этом рассказала врач высшей категории Екатерина Гергесова, пишет INFOX.RU со ссылкой на ФАН. Самым вредным среди салатов она назвала «Оливье», в состав которого входят сразу несколько вредных продуктов. Также в число вредных - Гергесова выделила салат «Мимоза» и селедку под шубой. 

Кроме того эксперт советует не подавать на праздничный стол мясо по-французски. Во все эти блюда добавляется большое количество майонеза. Поэтому их употребление, особенно в сочетании с большим объемом спиртного, может привести к очень неприятным последствиям.

Гергесова подсказала, как можно сделать «Оливье» более диетическим и менее вредным. Для этого вместо майонеза в салат рекомендуется добавить домашнюю заправку, а также сократить до  минимума количество картошки.

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