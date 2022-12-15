ЕР обеспечила новые меры поддержки для участников СВО из Донского региона

Глава Заксобрания Ростовской области, секретарь реготделения ЕР Александр Ищенко заявил, что депутаты, исполнительные власти и волонтёры должны понимать, что ключевая задача сейчас – забота о тех, кто защищает страну, и о тех, кто ждёт их дома. Это должно быть заметно не только на законодательном уровне, но и на бытовом.