ЕР обеспечила новые меры поддержки для участников СВО из Донского региона

Так, по инициативе губернатора региона, члена Высшего совета ЕР Василия Голубева и при поддержке партийной фракции в региональном парламенте семьи мобилизованных освобождены от уплаты транспортного налога. Мера распространяется не только на 2022, но и на 2021 год.
Кроме этого, участники спецоперации и члены их семей могут рассчитывать на бесплатную юридическую поддержку. Единороссы Ростовской области создали первый в РФ “Справочник о мерах государственной поддержки мобилизованных граждан и членов их семей”.
Глава Заксобрания Ростовской области, секретарь реготделения ЕР Александр Ищенко заявил, что депутаты, исполнительные власти и волонтёры должны понимать, что ключевая задача сейчас – забота о тех, кто защищает страну, и о тех, кто ждёт их дома. Это должно быть заметно не только на законодательном уровне, но и на бытовом.
Отмечается, что члены “Единой России” Ростовской области инициировали множество акций по сбору помощи для наших военных и не только. Например, в Донецке члены партии оказали содействие в пошиве теплых вещей, в том числе зимних костюмов и курток для участников СВО. В Новошахтинске вместе с волонтёрами штаба #МЫВМЕСТЕ единороссы передали мобилизованным продукты, питьевую воду, медицинские средства и предметы первой необходимости.
Депутаты фракции ЕР Заксобрания Ростовской области передали бойцам машины, дроны и амуницию. Такие же акции провели народные избранники Тарасовского, Мартыновского и других районов региона.
На регулярной основе оказывается помощь семьям мобилизованных. Им оказывают содействие в решении коммунальных и других проблем.
При региональной партийной приёмной действует созданный по инициативе Ищенко волонтёрский центр. Здесь не только консультируют военнослужащих и членов их семей, но и выполняют адресные заявки на оказание помощи.