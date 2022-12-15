rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

За последний год доходы российских блогеров значительно снизились

15 декабря 16:29
По итогам уходящего года доходы российских блогеров сократились почти вдвое.

Последние пару недель вряд ли сильно поменяют текущую ситуацию. В частности, речь идет о тех сферах, в которых ключевые позиции занимали зарубежные рекламодатели - индустрия моды, IT-технологии, игры, рассказала основатель коммуникационного агентства LVL UP Ирина Кобеляцкая. Об этом пишет INFOX.RU со ссылкой на издание «Известия».

Болезненным ударом для многих блогеров стало отключение монетизации на Youtube. Также на снижение доходов повлияла блокировка некоторых сетей и сложности с денежными переводами между странами.

На то, что доходы катастрофически сократились с начала года, пожаловался и основатель YouTube-канала Wylsacom (10,2 миллионов подписчиков). Прибыль с его канала снизилась в 10 раз.

Подпишитесь
Донские офицеры массово увольняются из Аксайского кадетского корпуса
Сегодня, 08:12
Эксперт рассказал, когда в Ростове могут открыть аэропорт Платов
Сегодня, 11:43
Две трети ростовчан не заметили улучшений в работе транспорта с ростом цен на проезд
Сегодня, 11:36
Глава ДНР Пушилин рассказал Путину о проблемах на границе с Ростовской областью
Сегодня, 10:45
Власти Ростовской области потратят на VPN-сервисы 23,8 миллиона рублей
Сегодня, 10:21
В Ростовской области закупят алкотестеры на 19,5 миллиона рублей
Сегодня, 10:19