За последний год доходы российских блогеров значительно снизились

Последние пару недель вряд ли сильно поменяют текущую ситуацию. В частности, речь идет о тех сферах, в которых ключевые позиции занимали зарубежные рекламодатели - индустрия моды, IT-технологии, игры, рассказала основатель коммуникационного агентства LVL UP Ирина Кобеляцкая. Об этом пишет INFOX.RU со ссылкой на издание «Известия».
Болезненным ударом для многих блогеров стало отключение монетизации на Youtube. Также на снижение доходов повлияла блокировка некоторых сетей и сложности с денежными переводами между странами.
На то, что доходы катастрофически сократились с начала года, пожаловался и основатель YouTube-канала Wylsacom (10,2 миллионов подписчиков). Прибыль с его канала снизилась в 10 раз.