Новый торговый центр открылся в Суворовском жилом районе Ростова

Новый ТЦ станет не только дополнительным торговым хабом, но и местом досуга для жителей района, предоставив свою площадь для детских и спортивных объектов. Среди основных арендаторов: «КАРИ» – сеть магазинов обуви и аксессуаров, «DNS» – сеть маркетов цифровой и бытовой техники, «Галамарт» − супермаркет низких цен, «Вкусно и точка» − сеть ресторанов общественного питания, пришедших на смену «Макдональдсу». Выбор места для того чтобы перекусить или провести время в компании представлен и другими сетями, например, пиццериями «Сицилия» и «Ташир Пицца». Косметику, гигиенические товары, средства по уходу за внешностью и товары бытовой химии – в «Магнит Косметик» и «Подружка». О своем здоровье можно будет позаботиться в «Социальной» аптеке. А пока взрослые будут заняты покупками, дети могут поиграть на площадке CityBoom или провести время в детском спортивном центре «Мастер Спорта». Что же касается более скромных арендаторов, то их состав, вероятно, будет постепенно изменяться, подстраиваясь под запросы потребителей.