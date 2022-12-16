Новый торговый центр открылся в Суворовском жилом районе Ростова

Площадь возведенного застройщиком Суворовского, ГК «ВКБ-Новостройки», комфортного, современного и безопасного здания составляет 14 тысяч квадратных метров. Строительство объекта заняло немногим более полутора лет – с мая 2021 года по декабрь 2022 года.
Новый ТЦ станет не только дополнительным торговым хабом, но и местом досуга для жителей района, предоставив свою площадь для детских и спортивных объектов. Среди основных арендаторов: «КАРИ» – сеть магазинов обуви и аксессуаров, «DNS» – сеть маркетов цифровой и бытовой техники, «Галамарт» − супермаркет низких цен, «Вкусно и точка» − сеть ресторанов общественного питания, пришедших на смену «Макдональдсу». Выбор места для того чтобы перекусить или провести время в компании представлен и другими сетями, например, пиццериями «Сицилия» и «Ташир Пицца». Косметику, гигиенические товары, средства по уходу за внешностью и товары бытовой химии – в «Магнит Косметик» и «Подружка». О своем здоровье можно будет позаботиться в «Социальной» аптеке. А пока взрослые будут заняты покупками, дети могут поиграть на площадке CityBoom или провести время в детском спортивном центре «Мастер Спорта». Что же касается более скромных арендаторов, то их состав, вероятно, будет постепенно изменяться, подстраиваясь под запросы потребителей.
Для Суворовского новый центр – важный социально-экономический объект. Ведь это не только удобная локация для того чтобы приобрести нужные товары или провести время, но и около 350 рабочих мест, создаваемых непосредственно в районе, рядом с домом. Потребность в вакансиях внутри Суворовского была одним из факторов, которые учитывались застройщиком при создании объекта.
Стоит отметить, что это уже второй социально значимый объект от ГК «ВКБ-Новостройки», который привлек внимание жителей Суворовского за последние пару недель. Ранее в жилом районе начали строить детский сад на 320 мест, предусмотренный «дорожной картой» развития инфраструктуры района. В рамках совместной с городскими властями программы по развитию Суворовского уже ведется строительство детского сада на 280 детей и школы на 1600 мест. К концу 2025 года застройщик должен возвести четыре детских сада на 1120 мест и два школьных комплекса на 2450 мест. Два остальных детских сада рассчитанных в сумме на 450 мест, а также школу на 1200 учеников должен построить город.