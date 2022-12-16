Работа в банках, попавших под санкции, помешает получить визу Германии

Как пишет Infox со ссылкой на «Фонтанку», в посольстве Германии сообщили, что опыт работы в компании, попавшей под санкции, негативно влияет на шансы получить разрешение на въезд в страну. Большинство запросов на визу от граждан, имевших связи с подсанкционными организациями, оказываются отклонены. Причем срок сотрудничества с этими организациями значения не имеет.