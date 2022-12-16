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Работа в банках, попавших под санкции, помешает получить визу Германии

16 декабря 04:33
Связи с организациями, которые оказались под санкциями ЕС, могут помешать оформить немецкую визу.

Как пишет Infox со ссылкой на «Фонтанку», в посольстве Германии сообщили, что опыт работы в компании, попавшей под санкции, негативно влияет на шансы получить разрешение на въезд в страну. Большинство запросов на визу от граждан, имевших связи с подсанкционными организациями, оказываются отклонены. Причем срок сотрудничества с этими организациями значения не имеет.

Ранее сообщалось, что бывшие сотрудники «Альфа-банка», «Сбера» и ВТБ не смогли получить рабочие визы в Германии из-за связей с вышеназванными организациями. Известен также случай отказа в воссоединении с живущим в стране супругом по причине прошлой работы в подсанкционной организации.

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