rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовстат подвел итоги сельскохозяйственной переписи

Сегодня, 07:56
Фото: 1MI
Сельскохозяйственная перепись в Ростовской области проходила в прошлом году. Под конец года текущего, Ростовстат обнародовал итоги и доказал, что наш регион является не только самодостаточным, но и лидирует по многим показателям в сельскохозяйственном производстве страны.

Об этом и многом другом шла речь на пресс-конференции в Интерфакс ЮГ. 

Как отметила руководитель Ростовстата Марина Самойлова, донские аграрии вышли на второе место в стране по числу КФХ, на третье — по числу сельхозорганизаций, и на четвертое — по количеству ЛПХ. Такое большое количество сельхозпроизводителей обеспечивает наполняемость потребительского рынка продукцией, а также загрузку мощностей перерабатывающих предприятий региона. 

— Одной из основных тенденций, которую выявила сельскохозяйственная перепись прошлого года, стало укрупнение хозяйствующих субъектов и централизация производств. За пять лет, на 4,7% увеличился размер сельскохозяйственных угодий, приходящихся на одну организацию. На 12,4% увеличилось количество сельхозугодий на одно КФХ. То есть, укрупнение на лицо, — пояснила руководитель Ростовстата.

Марина Самойлова также добавила, что количество самих сельхозорганизаций в области, незначительно сократилось. Но по ее мнению, это соответствует общероссийским тенденциям.

Важнейший показатель сельхоз микропереписи прошлого года, это показатель использования сельхоз угодий, говорят специалисты Ростовстата. В настоящее время, процент использования сельскохозяйственных угодий в организованном секторе экономики на Дону составляет 99%, что выводит регион в лидеры. Так как по стране средняя цифра использования земель составляет 92%. 

— В последние годы наблюдается повышение интереса КФХ к садоводству. По сравнению с предыдущим периодом с 2016 года, расширение площади многолетних насаждений увеличилось более чем на 50%. Нельзя обойти стороной и животноводство, прежде всего выявляется тенденция развития мясного скотоводства. В организованном секторе оно возросло почти в два раза. Поголовье у сельхозорганизаций увеличилось на 15%, а у КФХ более чем в два раза, — рассказала Марина Самойлова.

Согласно данным статистики, среди субъектов ЮФО, донские фермы занимают первое место по выращиванию крупного рогатого скота, а сельскохозяйственные организации, занимают второе место по содержанию поголовья КРС и свиней. 

Также перепись выявила беспрецедентный рост числа сельхозорганизаций, которые имеют собственные и арендованные склады и сооружения. Ранее в Ростовстате говорили, что на Дону не хватает площадей для хранения сельхозпродукции, однако перепись показала рост складских сооружений в 2,1 раза. А рост по мощностям и емкости хранилищ составил более 28%.

— Ранее мы никогда не отмечали такое увеличение мощностей и это, безусловно, положительная тенденция, — заметила руководитель Ростовстата. 

Стоит добавить, что с 2016 года многие сельхозпроизводители переориентировались, и из получателей государственных субсидий стали получателями кредитов. 

Как пояснила начальник управления экономического анализа АПК регионального Минсельхоза Наталья Семенюк, это обусловлено нуждой в оборотных средствах. 

— Это всегда было необходимо. Нами созданы льготные условия кредитования, которые были востребованы и в данный момент производители этим охотно пользуются. Из года в год, среди сельхозтоваропроизводителей потребность в краткосрочных кредитах возрастает,и благодаря ей они работают в прибыль. А государственная поддержка нацелена на возмещение понесенных затрат, немного другие функции, поэтому мы и наблюдаем такую тенденцию, — заявила Наталья Семенюк.

В завершение спикеры отметили, что в настоящее время Ростовская область по производству определенной сельхоз продукции занимает лидирующие позиции не только в ЮФО, но и по стране в целом. Урожай зерновых региона составляет более 10% урожая всей страны. Ее можно назвать самодостаточным регионом, где сельское хозяйство будет и дальше наращивать объемы производства.

#Анна Петрова
Подпишитесь
Раненый в Новошахтинске полицейский рассказал, как выжил после стрельбы
Сегодня, 08:24
Знаменитые ростовские попугаи из Порт-Катона замерзли насмерть
Сегодня, 06:18
Жители Северного в Ростове по пожаловались на коричневую вонючую воду в кранах
Сегодня, 06:54
Ростовчане назвали местью включение губернатора Голубева в санкционный список США
Сегодня, 05:35
Сильные заморозки пообещали ростовчанам с 20 декабря
Сегодня, 05:24
Мертвого дельфина заметили на берегу Таганрогского залива днем 15 декабря
Сегодня, 04:55