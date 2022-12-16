Ростовстат подвел итоги сельскохозяйственной переписи

Об этом и многом другом шла речь на пресс-конференции в Интерфакс ЮГ.
Как отметила руководитель Ростовстата Марина Самойлова, донские аграрии вышли на второе место в стране по числу КФХ, на третье — по числу сельхозорганизаций, и на четвертое — по количеству ЛПХ. Такое большое количество сельхозпроизводителей обеспечивает наполняемость потребительского рынка продукцией, а также загрузку мощностей перерабатывающих предприятий региона.
— Одной из основных тенденций, которую выявила сельскохозяйственная перепись прошлого года, стало укрупнение хозяйствующих субъектов и централизация производств. За пять лет, на 4,7% увеличился размер сельскохозяйственных угодий, приходящихся на одну организацию. На 12,4% увеличилось количество сельхозугодий на одно КФХ. То есть, укрупнение на лицо, — пояснила руководитель Ростовстата.
Марина Самойлова также добавила, что количество самих сельхозорганизаций в области, незначительно сократилось. Но по ее мнению, это соответствует общероссийским тенденциям.
Важнейший показатель сельхоз микропереписи прошлого года, это показатель использования сельхоз угодий, говорят специалисты Ростовстата. В настоящее время, процент использования сельскохозяйственных угодий в организованном секторе экономики на Дону составляет 99%, что выводит регион в лидеры. Так как по стране средняя цифра использования земель составляет 92%.
— В последние годы наблюдается повышение интереса КФХ к садоводству. По сравнению с предыдущим периодом с 2016 года, расширение площади многолетних насаждений увеличилось более чем на 50%. Нельзя обойти стороной и животноводство, прежде всего выявляется тенденция развития мясного скотоводства. В организованном секторе оно возросло почти в два раза. Поголовье у сельхозорганизаций увеличилось на 15%, а у КФХ более чем в два раза, — рассказала Марина Самойлова.
Согласно данным статистики, среди субъектов ЮФО, донские фермы занимают первое место по выращиванию крупного рогатого скота, а сельскохозяйственные организации, занимают второе место по содержанию поголовья КРС и свиней.
Также перепись выявила беспрецедентный рост числа сельхозорганизаций, которые имеют собственные и арендованные склады и сооружения. Ранее в Ростовстате говорили, что на Дону не хватает площадей для хранения сельхозпродукции, однако перепись показала рост складских сооружений в 2,1 раза. А рост по мощностям и емкости хранилищ составил более 28%.
— Ранее мы никогда не отмечали такое увеличение мощностей и это, безусловно, положительная тенденция, — заметила руководитель Ростовстата.
Стоит добавить, что с 2016 года многие сельхозпроизводители переориентировались, и из получателей государственных субсидий стали получателями кредитов.
Как пояснила начальник управления экономического анализа АПК регионального Минсельхоза Наталья Семенюк, это обусловлено нуждой в оборотных средствах.
— Это всегда было необходимо. Нами созданы льготные условия кредитования, которые были востребованы и в данный момент производители этим охотно пользуются. Из года в год, среди сельхозтоваропроизводителей потребность в краткосрочных кредитах возрастает,и благодаря ей они работают в прибыль. А государственная поддержка нацелена на возмещение понесенных затрат, немного другие функции, поэтому мы и наблюдаем такую тенденцию, — заявила Наталья Семенюк.
В завершение спикеры отметили, что в настоящее время Ростовская область по производству определенной сельхоз продукции занимает лидирующие позиции не только в ЮФО, но и по стране в целом. Урожай зерновых региона составляет более 10% урожая всей страны. Ее можно назвать самодостаточным регионом, где сельское хозяйство будет и дальше наращивать объемы производства.