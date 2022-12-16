Ростовстат подвел итоги сельскохозяйственной переписи

— В последние годы наблюдается повышение интереса КФХ к садоводству. По сравнению с предыдущим периодом с 2016 года, расширение площади многолетних насаждений увеличилось более чем на 50%. Нельзя обойти стороной и животноводство, прежде всего выявляется тенденция развития мясного скотоводства. В организованном секторе оно возросло почти в два раза. Поголовье у сельхозорганизаций увеличилось на 15%, а у КФХ более чем в два раза, — рассказала Марина Самойлова.