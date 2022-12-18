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Жители Ростовской области в самую длинную ночь года увидят звездопад Урсиды

Сегодня, 06:51
Фото: 1MI
В ночь с 21 на 22 декабря жители Ростовской области смогут увидеть звездопад из созвездия Малая Медведица метеорный поток Урсиды, сообщили в Московском планетарии.

Звездопад происходит каждый год с 17 по 25 декабря, в 2022 году наиболее интенсивным метеорный поток будет в ночь зимнего солнцестояния с 21 на 22 декабря. Это будет самая длинная ночь в году, продлится она около 17 часов.

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Во время звездопада Урсиды ростовчане смогут увидеть до десяти метеоров в час, при этом условия для наблюдения будут благоприятными.

Ранее ростовские астрономы обнаружили астероид 2022 SE37, который направляется в сторону планеты Земля. По информации экспертов, обнаруженный астероид не несет никакой непосредственной угрозы для Земли. 

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