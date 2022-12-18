Звездопад происходит каждый год с 17 по 25 декабря, в 2022 году наиболее интенсивным метеорный поток будет в ночь зимнего солнцестояния с 21 на 22 декабря. Это будет самая длинная ночь в году, продлится она около 17 часов.
Во время звездопада Урсиды ростовчане смогут увидеть до десяти метеоров в час, при этом условия для наблюдения будут благоприятными.
Ранее ростовские астрономы обнаружили астероид 2022 SE37, который направляется в сторону планеты Земля. По информации экспертов, обнаруженный астероид не несет никакой непосредственной угрозы для Земли.