«Ростелеком» зажег в донской столице улицы светодиодных фонарей

Новая автоматизированная система включает нужный режим освещения в зависимости от времени суток и климатических условий. Она так же контролирует сбор данных и отслеживает незаконные подключения. А срок службы светодиодных ламп в 11 раз выше, чем у обычных фонарей. К тому же установленные светильники отличаются более высокой светоотдачей, они долговечнее, реже нуждаются в обслуживании и позволяют муниципалитету экономить до 60% бюджета, который тратится на освещение улиц.