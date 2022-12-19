«Ростелеком» зажег в донской столице улицы светодиодных фонарей

Взамен давно устаревших светильников специалисты компании установили 38 781 светодиодных, модернизировали 450 шкафов управления и подключили все устройства к системе автоматического управления наружным освещением (АСУНО). Успешное завершение проекта состоялось благодаря собственным инвестициям компании и в соответствии с концепцией «Умный город» в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
Новая автоматизированная система включает нужный режим освещения в зависимости от времени суток и климатических условий. Она так же контролирует сбор данных и отслеживает незаконные подключения. А срок службы светодиодных ламп в 11 раз выше, чем у обычных фонарей. К тому же установленные светильники отличаются более высокой светоотдачей, они долговечнее, реже нуждаются в обслуживании и позволяют муниципалитету экономить до 60% бюджета, который тратится на освещение улиц.
— После того, как «Ростелеком» заменил световые приборы с морально устаревшими натриевыми лампами на светодиодные, удалось привести оснащенность улично-дорожной сети города к нормативным показателям. До модернизации уровень освещенности в люксах у нас составлял лишь 48% от норматива, предусмотренного ГОСТом. Сейчас, по данным Росстата, Ростов-на-Дону занимает третье место по этому показателю после Уфы и Казани», — сказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Энергосервисный контракт с «Ростелекомом» подписан на семь лет, в течение этого времени муниципалитет будет постепенно возвращать инвестиции из средств, сэкономленных на оплате электроэнергии. После выплаты бюджет Ростова-на-Дону сможет ежегодно экономить благодаря умному освещению свыше 150 млн руб. После завершения монтажа «Ростелеком» передал оборудование на баланс города, но при этом в течение всего действия контракта будет осуществлять его гарантийное обслуживание.
— Внедрение такой системы является важным шагом на пути к созданию умного города. Это позволяет оптимизировать энергопотребление и формирует цифровой подход к управлению уличным освещением, улучшает комфорт жителей и повышает прозрачность информации о деятельности организаций в сфере ЖКХ. Проект в Ростове-на-Дону стал 14-м по счету в регионе и учитывает богатый опыт внедрения подобных решений на территории всей страны. Цифровизация всех отраслей экономики Ростовской области для нас остается приоритетным направлением, которое мы продолжим в следующем году», — отметил вице-президент, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.
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