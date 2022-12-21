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Экс-замгубернатора в Ростовской области Сидаш не смог обжаловать приговор

Сегодня, 06:33
Фото: donland.ru
Экс-замгубернатора в Ростовской области Сидаш не смог обжаловать приговор
В Ростове-на-Дону осужденному бывшему заместителю губернатора Сергею Сидашу не удалось обжаловать приговор.

Ранее следствие заявляло, что Сидаш вместе с подрядчиком при строительстве стадиона «Ростов-Арена» поменял песок на более дешевый. Из-за этого размер ущерба составил 80 миллионов рублей.

Фигурант вину не признал, но Кировский районный суд приговорил его к четырем годам заключения условно. Тогда осужденный подал жалобу в Ростовский областной суд.

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Сидаш пытался добиться признания невиновности по этому делу. По информации «Коммерсанта», суд оставил приговор без изменения.

Защита Сидаша не исключает, что продолжит и дальше добиваться отмены приговора.

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