Ранее следствие заявляло, что Сидаш вместе с подрядчиком при строительстве стадиона «Ростов-Арена» поменял песок на более дешевый. Из-за этого размер ущерба составил 80 миллионов рублей.
Фигурант вину не признал, но Кировский районный суд приговорил его к четырем годам заключения условно. Тогда осужденный подал жалобу в Ростовский областной суд.
Сидаш пытался добиться признания невиновности по этому делу. По информации «Коммерсанта», суд оставил приговор без изменения.
Защита Сидаша не исключает, что продолжит и дальше добиваться отмены приговора.