Глава ФОМС Баланин заявил, что ДНР и ЛНР получат бесплатную медпомощь в рамках ОМС

Соглашения о создании территориальных фондов, а также о выдаче полисов жителям ЛНР и ДНР подписали председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин и врио глав двух республик. Об этом пишет newstracker.ru.
Церемонии оформления документов состоялись в Луганске и в Мариуполе.
“Впереди еще долгая и трудная работа, чтобы соответствовать уровню всей Российской Федерации. Подписание соглашения с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования - огромный шаг в этом направлении”, - сказал Денис Пушилин.
Получить полисы обязательного медицинского страхования жители республик смогут уже после Нового года.
“На основании полиса ОМС жители республик будут получать качественную медицинскую помощь не только на территории ЛНР и ДНР, но и в любом российском регионе, в том числе и высокотехнологичную медпомощь в федеральных клиниках”, - отметил Илья Баланин.
Он добавил, что в скором времени будет начата работа по созданию территориальных фондов и выдаче полисов обязательного медицинского страхования в республиках.
По словам временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, организация территориального фонда ОМС в республике указывает на “плавное и быстрое движение в правовое поле Российской Федерации”.
“Подписание этих документов говорит о том, что мы максимально быстро интегрируемся в правовое поле России. Соответственно, качество оказания медицинских услуг жителям нашей республики растет, и мы с каждым днем все больше и больше чувствуем себя полноценными гражданами России”, - подчеркнул Пасечник.
Как ранее сообщала пресс-служба ФОМС, россияне, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и представившие данные о документах, удостоверяющих личность, с 1 декабря будут получать цифровой полис ОМС, который принимается в больницах и поликлиниках наравне с "пластиком".