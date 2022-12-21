Глава ФОМС Баланин заявил, что ДНР и ЛНР получат бесплатную медпомощь в рамках ОМС

“Подписание этих документов говорит о том, что мы максимально быстро интегрируемся в правовое поле России. Соответственно, качество оказания медицинских услуг жителям нашей республики растет, и мы с каждым днем все больше и больше чувствуем себя полноценными гражданами России”, - подчеркнул Пасечник.