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Российское детское движение получило официальное название

Сегодня, 15:33
Фото: объясняем.рф
Российское движение детей и молодежи (РДДМ) получило официальное название. Теперь РДДМ будет именоваться «Движение первых».

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, новое название было выбрано участниками первого съезда РДДМ, состоявшегося 18 декабря в Москве. Среди предложенных вариантов было название «Пионеры», «Новое поколение», «Движение им.Гагарина», «Юность». Но большинством голосов делегаты съезда утвердили название: Российское движение детей и молодежи «Движение первых».

Среди задач РДДМ — содействие проведению госполитики в интересах молодежи и детей, предоставление юным россиянам возможности внести свой вклад в развитие России.

#Общество
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