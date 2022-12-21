Российское детское движение получило официальное название

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, новое название было выбрано участниками первого съезда РДДМ, состоявшегося 18 декабря в Москве. Среди предложенных вариантов было название «Пионеры», «Новое поколение», «Движение им.Гагарина», «Юность». Но большинством голосов делегаты съезда утвердили название: Российское движение детей и молодежи «Движение первых».