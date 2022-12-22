Согласно данным, 20 декабря 2022 года Исмаил Сейс, который в прошлом занимал должность топ-менеджера Gap, покинул свой пост и вышел из состава управления компанией АО «Глория Джинс», зарегистрированной в Ростовской области. В документах аудиторских служб указано, что иностранец приступил к работе в мае 2022 года.
Сейчас пост гендиректора компании заняла его преемница — Лилия Булатова, которая работала в компании долгое время и раньше исполняла обязанности главного мерчендайзера.
Напомним, Gloria Jeans существует на рынке 27 лет, а ее заработок по итогам прошлого года составил 19,88 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, сколько потерял за время пандемии коронавируса миллиардер и сооснователь «Глория Джинс» Владимир Мельников.