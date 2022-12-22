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Роскосмос готовит ускоренную отправку корабля-спасателя на МКС

Сегодня, 17:33
В Роскосмосе сообщили, что на подготовку к отправке корабля-спасателя вместо поврежденного «Союза МС-22» уйдет приблизительно месяц.

Как пишет Infox, в корпорации могут принять решение об отправке корабля в более ранние сроки. Напомним, необходимость в этом возникла после того, как на корабле «Союз МС-22», пристыкованном к МКС, оказалась повреждена система охлаждения. Это помешало работающим на станции космонавтам выйти в открытый космос и, к тому же, способствовало повышению температурного режима на корабле. Предполагается, что причиной повреждения стало попадание метеорита.

Находящимся на МЧС экипажам космонавтов сложившаяся ситуация ничем не угрожает, однако выходы в космос для них станут невозможными до конца года. Теперь Роскосмосу предстоит осуществить замену поврежденного модуля.

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