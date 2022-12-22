Российские дилеры стали принимать заявки на кроссоверы Haval Monster

Стоимость кроссовера в Российской Федерации начинается от 2,2 млн рублей. За эти деньги можно купить переднеприводную версию с 184-сильным двигателем. Помимо этого принимаются заказы на полноприводную модификацию с двухлитровым двигателем (224 л. с.) – от 3 млн рублей. Все модификации оснащаются роботизированной коробкой, пишет газета “Известия”.