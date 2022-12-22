Российские дилеры стали принимать заявки на кроссоверы Haval Monster

Стоимость кроссовера в Российской Федерации начинается от 2,2 млн рублей. За эти деньги можно купить переднеприводную версию с 184-сильным двигателем. Помимо этого принимаются заказы на полноприводную модификацию с двухлитровым двигателем (224 л. с.) – от 3 млн рублей. Все модификации оснащаются роботизированной коробкой, пишет газета “Известия”.
Haval Monster поступил в продажу в 2021 году, его создали на модульном шасси L.E.M.O.N. Длина новинки российского рынка — 4780 мм, колесная база — 2800 мм. Для сравнения: параметры кроссовера Haval F7, который выпускается в РФ, составляют 4691 и 2725 мм соответственно.
Салон кроссовера отличается обилием сенсоров, заменивших привычные кнопки. Приборная панель полностью цифровая. Также машины комплектуются мультимедийной системой с экраном на 14,6 дюймов.