rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Российские дилеры стали принимать заявки на кроссоверы Haval Monster

Сегодня, 07:05

Российские дилеры стали принимать заявки на кроссоверы Haval Monster

Автосалоны начали принимать заказы на Haval Monster. Источники сообщили, что машины прибывают в нашу страну по схеме параллельного импорта.

Стоимость кроссовера в Российской Федерации начинается от 2,2 млн рублей. За эти деньги можно купить переднеприводную версию с 184-сильным двигателем. Помимо этого принимаются заказы на полноприводную модификацию с двухлитровым двигателем (224 л. с.) – от 3 млн рублей. Все модификации оснащаются роботизированной коробкой, пишет газета “Известия”.

Haval Monster поступил в продажу в 2021 году, его создали на модульном шасси L.E.M.O.N. Длина новинки российского рынка — 4780 мм, колесная база — 2800 мм. Для сравнения: параметры кроссовера Haval F7, который выпускается в РФ, составляют 4691 и 2725 мм соответственно.

Салон кроссовера отличается обилием сенсоров, заменивших привычные кнопки. Приборная панель полностью цифровая. Также машины комплектуются мультимедийной системой с экраном на 14,6 дюймов.

Подпишитесь
Три детсада и четыре школы закрыли в Ростовской области из-за ОРВИ в декабре
Сегодня, 05:39
Нутрициолог пояснила, как ростовчанам избежать опасного переедания в новогоднюю ночь
Сегодня, 03:59
Ростовчане назвали логичным запрет на полеты беспилотников с 22 декабря
Сегодня, 05:14
На трассе Ростов – Таганрог поменяли схему движения из-за срочных работ 22 декабря
Сегодня, 05:48
Юрист Габович предупредил, за что ростовчан могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Сегодня, 06:06
Сколько стоят новогодние елки в Ростове-на-Дону и где их купить
Сегодня, 06:43