О чем поют финансы накануне 2023 года? Выясняем вместе с экспертами

Что касается валюты, то курсовые изменения не влияют на сберегательную активность граждан и на приток вкладов на депозиты. В настоящее время на рынке преимущественно представлены вклады в рублях. Вклады в иностранных валютах практически исчезли из банковских линеек, в том числе по причине валютных рисков. Ставки по валютным депозитам находятся на минимальном уровне. И сейчас мы видим, что объем средств в иностранной валюте на депозитах приблизился к историческим минимумам. Что касается хранения наличных денежных средств в иностранной валюте, то размер таких накоплений ограничен. Хранение накоплений в наличной форме сопряжено либо с риском утраты, либо с расходами на аренду сейфовой ячейки. Поэтому все-таки не пользуется большой популярностью. Кроме того, необходимо учитывать, что покупка валюты в период роста может обернуться убытком, так как после роста может последовать откат. Многие граждане уже сталкивались с подобными ралли на финансовом рынке. По этой причине курсовые изменения не приводят к ажиотажному спросу на валюту.