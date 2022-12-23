О чем поют финансы накануне 2023 года? Выясняем вместе с экспертами

События последних лет не пошли бесследно ни для одной экономики мира и отразились практически на каждой семье. 2022 год подходит к концу, вместе с ним, похоже, отодвигается рецессия в США, но в то же время ужесточаются санкции против России. Прогнозировать, что нас ждет впереди, по-прежнему очень сложно, однако вместе с экспертами мы попробуем это сделать – хотя бы в горизонте первых месяцев нового года.
Мы задали банкирам, финансистам и опытным инвесторам главный вопрос, который беспокоит каждого ростовчанина: как сберечь свои кровно заработанные? Желательно, конечно, еще и приумножить, но это уже как пойдет. Какие тенденции видны на финансовых рынках, стоит ли нести деньги в банки и нужно ли покупать набирающий рост доллар – об этом мы и спросили у экспертов.
Можно говорить о том, что доверие к депозитам как инструменту сбережения денежных средств у населения сохраняется. Столь же надежной, доступной и безопасной альтернативы депозитам нет. У наших клиентов в Ростовской области самый популярный срок вклада – 6-9 месяцев. Возможно, в ближайшие месяцы он будет увеличиваться. Причина понятна: многие банки повышали ставки в конце ноября – начале декабря. Если в целом по рынку весь год банки предлагали лучшие условия по краткосрочным вкладам 3-6 месяцев, то теперь ситуация прямо противоположная: по классическому вкладу на 3-6 месяцев ставка составит 7,50-7,85%, на 9-12 месяцев - 8-8,25%, от 1,5 до 2 лет - 9,10-9,20%.
Многие клиенты сейчас стремятся зафиксировать доходность, так как ряд экспертов прогнозирует в следующем году тренд на снижение ставок. Банк России намерен добиться уровня инфляции в 2024 г около 4%. При таких условиях доходность по вкладам будет составлять не более 5-6% годовых. Те же, кто успеет открыть вклад на действующих условиях, получат доход значительно выше. Он позволит не только компенсировать рост цен, но и получить реальную прибыль. Например, сейчас в «Абсолют Банке» максимальный уровень доходности - до 9,2-9,22% годовых.
У нас в регионе традиционно наиболее популярны классические депозиты без возможности пополнения. Причина проста - по ним гарантирована максимальная доходность. Также высок интерес к пополняемым вкладам с капитализацией процентов. Ставки по таким вкладам обычно ниже, чем по непополняемым. Но за счет капитализации доходность в итоге получается приличная. Важно, что с такого вклада можно снимать часть денег, если возникла необходимость, и проценты при этом не «сгорят». Мы видим, что чаще всего наши клиенты пополняют такие вклады 1-2 раза в месяц – когда получают зарплату и аванс.
В 2023 году в России вновь начнет действовать налог на доходы от крупных вкладов. В связи с этим растет интерес к вкладам, по которым проценты выплачиваются в начале срока. По сравнению с ноябрем у нас в 1,5 раза увеличилось количество таких вкладов. Рекомендация для тех, кто планирует открыть депозит на сумму более 1 млн рублей: в случае с подобными вкладами, как правило, проценты выплачиваются на следующий рабочий день после открытия, поэтому, чтобы избежать налога, надо положить деньги на депозит не позднее 29 декабря 2022 года.
Еще один востребованный вариант – накопительный счет. Проценты по нему начисляются ежедневно, выплачиваются в конце месяца и они достаточно высоки. При этом пополнять счет и снимать деньги можно без ограничений. Удобно делать это в приложении без визита в банк.
Что касается валюты, то курсовые изменения не влияют на сберегательную активность граждан и на приток вкладов на депозиты. В настоящее время на рынке преимущественно представлены вклады в рублях. Вклады в иностранных валютах практически исчезли из банковских линеек, в том числе по причине валютных рисков. Ставки по валютным депозитам находятся на минимальном уровне. И сейчас мы видим, что объем средств в иностранной валюте на депозитах приблизился к историческим минимумам. Что касается хранения наличных денежных средств в иностранной валюте, то размер таких накоплений ограничен. Хранение накоплений в наличной форме сопряжено либо с риском утраты, либо с расходами на аренду сейфовой ячейки. Поэтому все-таки не пользуется большой популярностью. Кроме того, необходимо учитывать, что покупка валюты в период роста может обернуться убытком, так как после роста может последовать откат. Многие граждане уже сталкивались с подобными ралли на финансовом рынке. По этой причине курсовые изменения не приводят к ажиотажному спросу на валюту.
По моим прогнозам, 2023 год будет годом приспосабливания инвесторов к новым реалиям, будет доминировать принцип сохранения капитала и тщательного отбора инвестиционных инструментов. Инвестиционный климат будет зависеть, в первую очередь, от внешне экономической ситуации в мире, во-вторых, от геополитики, в-третьих, от наложенных санкций и их последствий, в-четвёртых, от способности нашей экономики быстро приспосабливаться к новым реалиям.
В первую очередь будет происходить усиление инвестиций, направленных на внутренний рынок: недвижимость и бизнес. Людям нужно будет куда-то трудоустраивать сбережения. Те, кто не ринулся покупать зарубежную недвижимость, продолжат вкладывать деньги в недвижимость России, чтобы защитить деньги от инфляции. Привлекательными направлениями останутся курортные города (Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург), там, где развивается внутренний туризм в России. Необходимо помнить: «Покупать на старте спроса, продавать на пике», и не следовать за толпой. Иначе краткосрочные сделки перерастут в долгосрочные инвестиции.
Что касается фондового рынка России, то огромное влияние на него будет оказывать геополитическая ситуация, санкции и их последствия. В 2023 году все будет зависеть именно от этих факторов. Нашему фондовому рынку нужны позитивные новости: либо это окончание СВО, либо послабление санкций со стороны США и Европы, либо снятие потолков цен на сырье (нефть, газ), либо отмену эмбарго на нефть или возврат нерезидентов на наш фондовый рынок. Пока не будет позитива, прогнозы пессимистические. Но стоит обратить внимание на сильные компании, которые быстро приспосабливаются к меняющимся условиям.
Стоит заметить, что бюджет нашей страны уже дефицитный, если экспорт сырья сократится, то дефицит будет только увеличиваться, государство будет больше заимствовать деньги на внутреннем рынке, размещать облигации, а это инфляционные риски. Если инфляция будет повышаться, Центробанк будет повышать ключевую ставку, хотя в планах у регулятора на 2023 год цель по инфляции 5-7%.
Стоит отметить, что 2023 год продолжит подвергать испытаниям американскую экономику и фондовый рынок США, последствия событий, которых затронут экономики других стран. В такой период можно хорошо закупиться подешевевшими активами сильных компаний на долгосрок. Соблюдая, конечно, свой риск-профиль, принцип диверсификации (распределение по странам, отраслям, валютам, экономическим циклам) и следуя своим целям. В сегодняшних реалиях главный принцип инвестирования – это сохранение и диверсификация капитала.
Банковский депозит – это инструмент хранения денежных средств, предназначенных на краткосрочные цели, это местожительство финансового резерва. Стоит помнить, что процент доходности по депозитам зависит от ключевой ставки, установленной Банком России. Банк России будет принимать решения по ставке с учётом имеющейся и ожидаемой инфляции, принимая во внимание внутренние и внешние условия. В 2023 году решение будет выноситься 10 февраля, 17 марта, 28 апреля, 11 мая, 21 июля, 15 сентября, 27 октября и 15 декабря 2023 года. Банк России определил три прогнозных сценария развития российской экономики. В нынешних условиях мы придерживаемся базового сценария развития событий, согласно ему на 2023 год прогнозная ключевая ставка запланирована в диапазоне 6,5-8,5%. Соответственно, прогнозная доходность по банковским депозитам тоже будет в этом диапазоне.
Покупать валюту, потому что она сейчас пошла в рост, я не рекомендую, только если вы не собрались в зарубежную поездку. У всех была возможность купить доллар по 50, если не покупали по 50-55 рублей, то сейчас делать этого не нужно. В случае если покупка валюты происходила периодически и постоянно, то можно часть продать, зафиксировав часть прибыли.
Напомню, что каждая валюта несёт в себе риск: рубль обесценивается; у юаня есть высокие геополитические риски, из-за разногласий Китая и США, внутренней экономической ситуации из-за пандемии; гонконгский доллар хоть и привязан к курсу доллара, но низколиквиден. Стоит знать, что валюта – это прежде всего средство платежа, а не актив. Покупая валюту, инвестор планирует приобрести актив в этой валюте. Доступных активов в юанях и гонконгских долларах для российского инвестора ограниченное количество.
Резюмируя вышесказанное, рекомендую 80% денежных средств держать в той валюте, в которой он зарабатывает и живёт. 20% распределить согласно его целям, принимая во внимание все риски. Но лучше обратиться к инвестиционному советнику, так как любые инвестиционные решения должны приниматься системно, осознанно и с холодным расчётом, а не эмоционально или на основе новостной сводки и советов друзей.
Высокая инфляция, скорее всего, с нами надолго, поэтому стоит выбирать активы с защитой от нее. Если говорить про ситуацию в России, здесь еще нужно защитить капитал от девальвации рубля. По моему мнению, вклады в этом не помогут, фондовый рынок, недвижимость и диверсификация – это единственный вариант сохранить капитал.
От инфляции хорошо защищают облигации федерального займа с поправкой на нее (ОФЗ-ИН), среди акций можно отметить производственные и сырьевые сектора, где инфляция впитывается в цену производимой продукции или продаваемого сырья.
Рублевые облигации, к сожалению, никак вас не защитят от девальвации рубля в долгосрочной перспективе, какие бы вы купоны не выбирали, а вклады не помогут в защите от реальной инфляции. Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам до 1 года в популярных банках в ноябре выросла с 7.061% до 7.295% годовых. При этом длинные ОФЗ (10–15 лет) дают доходность 13%, ОФЗ с погашением через год – 8%, 3-летние – 8.55%, 5-летние – 9.07–9.22%. Таким образом, сравнивая между депозитами и облигациями, ОФЗ выглядят интересней.
Сравнивая ОФЗ с недвижимостью, я бы также выбрала ОФЗ, поскольку на ближайшие годы строительная отрасль будет локомотивом экономики, что увеличит объем застройки и снизит стоимость за квадратный метр, а инфляция снизит доходность от сдачи квартиры в аренду.
Таким образом, я рекомендую приобрести ряд юаневых облигаций или замещающих облигаций «Газпрома», «Совкомфлота», «Лукойла», «ПИКа» и других. Все эти бумаги привязаны к доллару, независимо от валюты торгов.
В целом покупать стоит то, чем бы вы реально хотели владеть (крепкими компаниями), и минимум на 2-3 года. Несколько (4-5) правильно выбранных акций сейчас лучше широкой диверсификации. Также портфель можно диверсифицировать другими валютами, чтобы защитится от девальвации рубля, такими как доллар и юань.
Чтобы сохранить капитал, важно грамотно инвестировать денежные средства. Но, для того чтобы добиться хороших результатов в инвестировании, необходимо соблюдать определенные правила.
Во-первых, инвестор обязательно должен ставить конкретные цели инвестирования и всегда выбирать правильную стратегию. У каждого инвестора есть свои цели, но главное, чтобы они были четко определены.
Во-вторых, стоит определиться с тем, что такое пассивное и активное инвестирование. Именно поэтому важно изначально понять, каким инвестором вы будете, отталкиваясь от целей. Например, вы можете самостоятельно изучать рынки, уделять много времени инвестированию, чтобы в итоге стать хорошим профессионалом. Можете выбрать другой вариант — передать свои средства в доверительное управление профессиональным инвесторам. Или можно использовать пассивное и активное инвестирование вместе.
И еще один важный момент – это диверсификация инвестиций для минимизации рисков. Диверсификация – это вложение денежных средств в разные инвестиционные активы. Если прогноз по одному из инвестиционных инструментов не оправдается, то есть окажется убыточным, тогда прибыль от иных активов перекроет общие потери.
Далее хорошему инвестору необходимо постоянно совершенствоваться и прокачивать свои навыки. Важно постоянно отслеживать то, что происходит в инвестиционно-экономической сфере.
И наконец, не нужно быть слишком азартным – всех денег не заработать. И это главное преимущество инвестора – терпение и выдержка, а также умение принимать решения с умом.
Безусловно, 100% надёжных вариантов для инвестирования не существует. Но есть варианты, которые более надежны, чем остальные. Среди них инвестиции в золото, инвестиции в недвижимость, вложение капитала на фондовых рынках, банковские вклады и инвестиции в валюту.
В большинстве случаев, золото является самым надёжным вариантом. Золото всегда растет в цене, в том числе и в период кризиса. Покупка недвижимости также является достаточно надежным инструментом. Недвижимость никогда не обесценивается полностью, даже если цена на нее иногда снижается.
Вложение средств в акции – это классический способ инвестирования. Однако для того, чтобы торговать на фондовом рынке, необходимо обладать знаниями и опытом в этой сфере.
Покупка иностранной валюты с целью ее дальнейшей продажи на пике курса – способ простой и понятный каждому. Однако и он сопряжен с различными рисками. В качестве перспективной валюты для сохранения сбережений можно рассматривать китайский юань.
Для того чтобы приумножить капитал, можно вложиться в бизнес. Однако важно разбираться в том направлении, в которое вы вкладываетесь, изучить все рекомендации и просчитать финансовую аналитику.
Банковские вклады – это самый простой и распространенный способ инвестирования. Этот метод всегда надежен и стабилен. Можно разместить самые минимальные суммы, а их доходность будет определена заранее. Это гарантирует 100% доход.
Цель вложения средств – это наличие капитала, который будет гарантией вашим доходам. Именно поэтому очень важно выбрать надежные денежные инвестиции для сохранения и приумножения капитала.