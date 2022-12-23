Участники «Лучник Future» займутся разработкой проектов для шести компаний

В этом году в качестве партнеров всероссийского конкурса студенческих команд «Лучник Future» выступают шесть коммерческих и общественных организаций. Студентам, участвующим в конкурсе, предстоит разработать проекты под их задачи. Медиахолдингу 1MI отведена роль информационного партнера конкурса.

Как сообщают newsnn.ru, Московским метрополитеном было дано задание приступить к разработке кампании по привлечению новых пользователей сервиса Face Pay. Команде нужно будет сформировать позитивный имидж сервиса. Также Московскому метрополитену нужна коммуникационная стратегия бренда. Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров» дала участникам конкурса задание разработать коммуникационную кампанию проекта по поддержке развития российской науки, образования и просвещения филантропами. От компании «Ситикард» получено задание создать план, следуя которому будет возможно вывести на рынок России виртуальную транспортную карту. От Трубной металлургической компании поступил запрос разработать общий для всех ее предприятий концепт работы корпоративного радио. «Норильский никель» нуждается в коммуникационной кампании, позволяющей создать положительный имидж и привлечь молодежь. Интерес золотодобывающей компании «Полюс Вернинское» связан с проектом PR-кампании, посвященной 25-летию золотодобытчиков. Нужно разработать план, согласно которому будут проходить юбилейные мероприятия, посвященные данной дате. Подробную информацию о заданиях партнеров можно найти на сайте конкурса. Уже пройден этап регистрации 85 командами из 20 городов, желающими участвовать в конкурсе. Заявки будут приниматься до 15 января следующего года. В ходе первого этапа жюри предстоит оценить проекты и сформировать шорт-лист. Данный этап завершится 10 февраля. Участвовать в конкурсе могут студенты — будущие специалисты в области связей с общественностью и рекламы, маркетинга и менеджмента, телевидения и управления медиакоммуникациями. Напомним, конкурс учрежден дирекцией национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Оператор конкурса — коммуникационное агентство JM Communications.