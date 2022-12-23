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В Ростове-на-Дону без вести пропал подросток

Сегодня, 08:49
В административном центре Ростовской области ищут 17-летнего Артема Сазонова.

Несовершеннолетний вышел из своей дома 21 декабря и пропал. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».

Артем не берет трубку. Он не заходит в социальные сети. Родственники обратились в правоохранительные органы. В поисках молодого человека участвуют члены отряда «ЛизаАлерт» и добровольцы.

Рост пропавшего порядка 185 сантиметров. Телосложение Артема худощавое, волосы темно-русые, глаза карие.

В день своего исчезновения на подростке были, берцы, черная куртка до колена, аналогичного цвета толстовка и джинсы.

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