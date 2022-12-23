За «неправильные» карты России будет положен штраф или 15 суток ареста

Во вторник в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов за распространение карт, которые оспаривают территориальную целостность Российской федерации. Речь о картах, на которых некоторые российские территории обозначены как территории других государств. По новому законопроекту, такие карты считаются экстремистскими, пишет INFOX. RU со ссылкой на ТАСС.
По закону за распространение неправильных карт и подобной продукции предусматривается следующее наказание - штраф до 3 тыс рублей или арест до 15 суток, для должностных лиц - штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей, для юрлиц — штраф от 100 тыс до 1 млн руб.
Авторы законопроекта уточнили, что речь идет об изображении на картах Крыма, Курильских островов и других территорий России.
Триггером к созданию нового законопроекта стали обои с изображением карты мира от французского ритейлера «Леруа Мерлен». На этой карте Крым отметили как часть Украины, а Южная Осетия, Абхазия, ЛДНР на ней вообще отсутствуют. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, таким образом НАТО продвигает в России собственную повестку.