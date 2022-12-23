За «неправильные» карты России будет положен штраф или 15 суток ареста

Во вторник в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов за распространение карт, которые оспаривают территориальную целостность Российской федерации. Речь о картах, на которых некоторые российские территории обозначены как территории других государств. По новому законопроекту, такие карты считаются экстремистскими, пишет INFOX. RU со ссылкой на ТАСС.