ТФОМС будут выполнять функции страховых компаний на новых территориях

Жители новых субъектов РФ вправе рассчитывать на получение в том числе и высокотехнологичной врачебной помощи в любом медицинском учреждении на территории всех регионов страны, заявил председатель ФОМС Илья Баланин. Он проинформировал о том, что ранее были заключены соглашения о взаимодействии с временно исполняющими обязанности руководителей новых субъектов РФ.