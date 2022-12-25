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ТФОМС будут выполнять функции страховых компаний на новых территориях

Сегодня, 13:04
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области получили от Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) документацию, необходимую для создания территориальных фондов и системы ОМС. Подразделения будут выполнять функции страховых компаний.

В обязанности территориальных фондов будут входить оплата предоставляемой населению медицинской помощи, а также обеспечение контроля над ее качеством и защиты прав россиян, сообщает kommersant.ru.

Жители новых субъектов РФ вправе рассчитывать на получение в том числе и высокотехнологичной врачебной помощи в любом медицинском учреждении на территории всех регионов страны, заявил председатель ФОМС Илья Баланин. Он проинформировал о том, что ранее были заключены соглашения о взаимодействии с временно исполняющими обязанности руководителей новых субъектов РФ.

Подписанные документы предусматривают создание территориальных фондов и предоставление населению возможности оформлять полисы ОМС.

Напомним, ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области присоединились к России в сентябре уходящего года в ходе специальной военной операции, которую Вооруженные Силы РФ проводят на Украине. Соответствующий приказ подписал 24 февраля глава государства Владимир Путин.

 

#Светлана Павлова
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