ТФОМС будут выполнять функции страховых компаний на новых территориях

В обязанности территориальных фондов будут входить оплата предоставляемой населению медицинской помощи, а также обеспечение контроля над ее качеством и защиты прав россиян, сообщает kommersant.ru.
Жители новых субъектов РФ вправе рассчитывать на получение в том числе и высокотехнологичной врачебной помощи в любом медицинском учреждении на территории всех регионов страны, заявил председатель ФОМС Илья Баланин. Он проинформировал о том, что ранее были заключены соглашения о взаимодействии с временно исполняющими обязанности руководителей новых субъектов РФ.
Подписанные документы предусматривают создание территориальных фондов и предоставление населению возможности оформлять полисы ОМС.
Напомним, ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области присоединились к России в сентябре уходящего года в ходе специальной военной операции, которую Вооруженные Силы РФ проводят на Украине. Соответствующий приказ подписал 24 февраля глава государства Владимир Путин.