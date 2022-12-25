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Выжившую во время расстрела семьи в Новошахтинске девочку удочерили

Сегодня, 14:50
Фото: 1MI
Многодетная семья взяла под опеку девочку, чудом выжившую во время расстрела в Новошахтинске, пишут СМИ.
Супруги Виктор и Наталья Батищевы взяли в семью девочку, спасшуюся во время расстрела в Новошахтинске. В тот страшный день, 15 июля, погибли все близкие родственники ребенка, кроме 8-летнего брата, которого не оказалось дома. Опеку над ним также взяла семья Батищевых.
 
У супругов есть четверо родных детей: сыновья 22-х и 16-ти лет, а также дочки 21-го года и 11-ти лет. Взять в семью еще двоих детей они решили без раздумий, тем более что они приходятся Виктору внучатыми племянниками.
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Поначалу дети вели себя отстранено, практически не разговаривая с приемными родителями. Однако сейчас ситуация нормализовалась. Адаптации детей также помогает работа с детским психологом, уточняет «Комсомoльская правда».
 
Напомним, расстрел семьи в Новошахтинске всколыхнул Ростовскую область в середине июля этого года. Местный житель Денис Машонский убил из ружья 37-летний мужчину, женщин 25 и 24 лет, а также мальчика в возрасте от трех до четырех лет. Чудом выжила только дочь одной из погибших. Долгое время она находилась в реанимации, за ее жизнь боролись ростовские медики. Поводом для жуткой расправы стала личная неприязнь Машонского к погибшим женщинам.
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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область#Новошахтинск#Дети
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