Кинорецепт оливье от Wink: комедии, сказки, драмы и концерты

Открывает новогоднюю афишу Wink семейная комедия «Оливье» (12+) с Сергеем Шакуровым, Ириной Пеговой и Станиславом Дужниковым в главных ролях. Картина возвращает в атмосферу доброго советского кино. Во время праздничного семейного застолья что-то вдруг начинает идти не по плану, и действие превращается в комедийный балаган с неожиданными стендапами. Фильм доступен для просмотра в Wink с 29 декабря.
Фильм «Грозный папа» (6+) перекликается с удивительным путешествием во времени бессмертной комедии Гайдая про Ивана Васильевича. Грозный — тот самый царь, сменивший профессию. Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный (Евгений Гришковец) случайно ранит его. Чтобы исправить роковую ошибку отец готов даже отправиться в прошлое. Вот только эксперимент как всегда обернется неожиданностью: Грозный попадает в ХХI век, где находит коллегу по семейному несчастью археолог Никита Осипов (Кирилл Кяро) тоже не может найти общий язык со своими детьми. Чем закончится история про отцов и детей, зрители Wink узнают 30 декабря.
Комедия «Здравствуй, Дедушка Мороз!» (6+) — подкупающе честный и смешной репортаж из самой гущи новогодних событий. Журналист Дмитрий (Виктор Логинов) встречает Новый год на работе, он срочно готовит материал о трудовом подвиге дедов морозов в новогоднюю ночь. Для большего погружения в профессию, журналист переодевается Дедом Морозом и ходит по домам поздравлять детишек. Так он встречает мальчика Сашу (Роман Петров), который искренне верит, что волшебник сможет исполнить его желание — вернуть папу. Случится ли новогоднее чудо? Wink ответит на этот вопрос 30 декабря.
О том, что чудеса действительно случаются, расскажет норвежский семейный фильм «Приключения Тедди» (6+). Малышка Марианна мечтает о живой игрушке — плюшевом медвежонке Тедди. В канун Рождества она встречает свою мечту на ярмарке, нужно только самой выиграть мишку в лотерее. Игрушка попадает в другие руки, Тедди ждет масса увлекательных приключений, прежде чем двое настоящих друзей наконец встретятся. Эту красивую сказку можно будет посмотреть в Wink 31 декабря.
Для ценителей других жанров Wink подготовил захватывающие сюжеты из жизни обычных людей со всей планеты. Так, австралийская драма «Бегущие за волной» (18+) перенесет зрителей из холодной зимы на солнечный берег. Бош (Люк Хемсворт) обожает серфинг и живет ни о чем не думая, пока из-за нелегальной подработки у него не начинаются проблемы. В попытке убежать от полиции, он уезжает из городка и берет с собой сына Рокита (Расмус Кинг), с которым его по большому счету связывает только серфинг. Смогут ли отец и сын поймать одну волну и начать свою жизнь заново? В Wink картина появится 30 декабря.
Российская мелодрама «Честный развод 2» (16+) — это классическая история о том, как сложно быть успешным и одновременно оставаться хорошим семьянином. Гена (неожиданная роль Александра Робака) умеет отлично веселить людей, а его жена Милана (Агата Муциенице) — как раз менеджер стендапера. Однако рабочие отношения все больше расшатывают личные, и вот уже брак на грани распада. Чем готов рискнуть Гена, чтобы спасти семью, и как эту идею встретит Милана, узнаете 31 декабря.
Герои картины «По-мужски» (18+) тоже пытаются разобраться в семейных отношениях. С виду жизнь 35-летнего Глеба (Антон Лапенко) похожа на мечту: красавица-жена Полина (Екатерина Щербакова), собственный бизнес и загородный дом. Он явно успешный человек. Но тем удивительнее, что в случайном конфликте с нетрезвым соседом Глеб не решается по-мужски разобраться с хамом, ударившим жену. Что это — бесхарактерность или стремление к компромиссу? Ясно одно, с этого момента жизнь героя больше не будет прежней. Смотрите в Wink 3 января.
Французско-немецкая мелодрама «Быстрый словарик любви» (18+) расскажет о попытках завязать отношения совершенно разных людей. Анна (Софи Ройз) — «когда-то популярная» актриса. Она дает частные уроки и взялась обучать технике речи юношу из приюта Адриана (Милан Хермс). Общение вчерашнего трудного подростка-вора и бывшей кинозвезды перерастает в отношения, которые толкают пару на безумные поступки. Чем закончится эта история, зрители увидят в видеосервисе Wink 6 января.
Завершает подборку киноновинок триллер «Сестры» (16+) с Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым в главных ролях. В семье Ани и Андрея давно зреет конфликт: муж не контролирует агрессию, а жена не способна ему противостоять. Пытаясь спасти себя и ребенка, Аня узнает в интернете о таинственном сообществе «сестер», которые помогают попавшим в беду женщинам. Мистические обряды с привлечением темных сил — все это напоминает секту. Теперь Ане реально нужна помощь от другой беды… Фильм появится в Wink 6 января.
Ну и как же без концертов любимых исполнителей в новогодние каникулы? Начиная с 30 декабря подписчикам Wink будут доступны концерты от канала VelvetMusic — отличная возможность зажечь с Ёлкой, Мари Краймбрери и группой «Винтаж».
Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.
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