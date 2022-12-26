Кинорецепт оливье от Wink: комедии, сказки, драмы и концерты

Для ценителей других жанров Wink подготовил захватывающие сюжеты из жизни обычных людей со всей планеты. Так, австралийская драма «Бегущие за волной» (18+) перенесет зрителей из холодной зимы на солнечный берег. Бош (Люк Хемсворт) обожает серфинг и живет ни о чем не думая, пока из-за нелегальной подработки у него не начинаются проблемы. В попытке убежать от полиции, он уезжает из городка и берет с собой сына Рокита (Расмус Кинг), с которым его по большому счету связывает только серфинг. Смогут ли отец и сын поймать одну волну и начать свою жизнь заново? В Wink картина появится 30 декабря.