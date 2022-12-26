Спикер донского ЗС: С Новым годом важно поздравить тех, кто этого особенно ждет

Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, праздничное настроение должен получить каждый ребенок, в том числе из тех семей, которым сейчас непросто.
«Мы приходим ко всем тем, кто нуждается в радости. Депутаты донского парламента, городских дум, районных собраний посещают семьи мобилизованных жителей Ростовской области, поскольку им сегодня сложнее всего. Отцы выполняют задачи специальной военной операции и важно хотя бы частично их заменить для наших маленьких граждан. В рамках проекта «Особенное детство» мы навещаем детей, имеющих особенности здоровья. Им тоже нужна помощь, причем в каждой семье есть своя специфика, свои проблемы, которые необходимо решать индивидуально», - рассказал Александр Ищенко.
Вместе с волонтерами спикер донского Заксобрания поздравил семьи в селе Кулешовка Азовского района. Дети получили «умную колонку», а также фрукты, сладости, мягкие игрушки. По словам мамы девочки с особенностями здоровья, подарок поможет дочери с пользой проводить время. Во второй семье, которую посетили гости, в октябре на защиту Отечества был призван отец. Александр Ищенко подчеркнул, что родные военнослужащего могут обращаться за помощью к депутатам и волонтерам «Единой России».
В этот же день подарки от секретаря регионального отделения «Единой России» получили семья мобилизованного и семья, в которой растет ребенок с инвалидностью, в г.Батайске.
Кроме того, депутаты передают подарки в пункты временного размещения, где сегодня проживают более полутора тысяч детей, эвакуированных из новых регионов.
Поздравления звучат в донских социальных учреждениях для пожилых людей и для детей, оставшихся без попечения родителей.
Добавим, в регионе работает волонтерский центр «Единой России», семьи мобилизованных могут обратиться в него за консультациями или помощью в быту по телефону (863) 2-918-918.