Спикер донского ЗС: С Новым годом важно поздравить тех, кто этого особенно ждет

«Мы приходим ко всем тем, кто нуждается в радости. Депутаты донского парламента, городских дум, районных собраний посещают семьи мобилизованных жителей Ростовской области, поскольку им сегодня сложнее всего. Отцы выполняют задачи специальной военной операции и важно хотя бы частично их заменить для наших маленьких граждан. В рамках проекта «Особенное детство» мы навещаем детей, имеющих особенности здоровья. Им тоже нужна помощь, причем в каждой семье есть своя специфика, свои проблемы, которые необходимо решать индивидуально», - рассказал Александр Ищенко.