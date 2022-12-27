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Ассоциацию "Промышленность за экологию" могут внести в реестр иноагентов

Сегодня, 14:43
Фото: pxhere.com
Согласование изменений в систему расширенной ответственности производителей (РОП), которая напрямую связана с переработкой мусора, в стране уже неоднократно откладывали. Отчасти реформе препятствуют иностранные компании, которые продвигают свои интересы через российские организации.

Журналисты издания 360tv.ru обратились к Минюсту России с просьбой проверить на предмет отнесения к иноагентам одну из таких организаций – ассоциацию «Промышленность за экологию» (РусПЭК), в которую входят крупные международные предприятия по производству потребительских товаров и упаковки. Следует отметить, что эти компании зарегистрированы в государствах, которые недружественно настроены в отношении РФ, – Германии, Швейцарии, Нидерландах.

Инициатива о введении РОП появилась еще в 2010 году. Действующий закон «Об отходах производства и потребления» содержит положения о том, что ИП и предприятия по производству товаров в РФ или их импортеры должны выполнять нормативы утилизации – от 10 до 45%. В среднем утилизации подлежит 22% отходов, то есть пятая часть.

Работа над совершенствованием системы РОП началась еще три года назад, когда в 2019 году Минприроды предложило постепенно перейти на стопроцентную утилизацию упаковки и поднять ставки экосбора до реальных. С тех пор инициатива так и осталась в статусе «на рассмотрении».

25 ассоциаций производителей и импортеров направили летом этого года вице-премьеру Дмитрию Григоренко обращение о перенесении сроков реформы РОП. Из 25 подписавших данное письмо 19 являются ассоциациями, учредители которых - зарубежные организации. Их финансирование также поступает из-за рубежа. Для этих компаний введение в России РОП является невыгодным. Российские же ассоциации действуют именно в их интересах.

Нашей стране давно пора заняться формированием природоохранной независимости. Так считает руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Глава экообщества отметил, что решения публичных органов власти регулярно критикуются в СМИ и популярных телеграм-каналах.

«Эти заявления иностранных экодиссидентов, которые ведут бизнес в России, формируют негативное общественное мнение о разрабатываемых документах», — сказал Исмаилов.

Все это приводит к тому, что принятие необходимых РФ инициатив откладывается и тонет в замкнутом цикле бюрократизма.

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