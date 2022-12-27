Ассоциацию "Промышленность за экологию" могут внести в реестр иноагентов

Инициатива о введении РОП появилась еще в 2010 году. Действующий закон «Об отходах производства и потребления» содержит положения о том, что ИП и предприятия по производству товаров в РФ или их импортеры должны выполнять нормативы утилизации – от 10 до 45%. В среднем утилизации подлежит 22% отходов, то есть пятая часть.