Ассоциацию "Промышленность за экологию" могут внести в реестр иноагентов

Журналисты издания 360tv.ru обратились к Минюсту России с просьбой проверить на предмет отнесения к иноагентам одну из таких организаций – ассоциацию «Промышленность за экологию» (РусПЭК), в которую входят крупные международные предприятия по производству потребительских товаров и упаковки. Следует отметить, что эти компании зарегистрированы в государствах, которые недружественно настроены в отношении РФ, – Германии, Швейцарии, Нидерландах.
Инициатива о введении РОП появилась еще в 2010 году. Действующий закон «Об отходах производства и потребления» содержит положения о том, что ИП и предприятия по производству товаров в РФ или их импортеры должны выполнять нормативы утилизации – от 10 до 45%. В среднем утилизации подлежит 22% отходов, то есть пятая часть.
Работа над совершенствованием системы РОП началась еще три года назад, когда в 2019 году Минприроды предложило постепенно перейти на стопроцентную утилизацию упаковки и поднять ставки экосбора до реальных. С тех пор инициатива так и осталась в статусе «на рассмотрении».
25 ассоциаций производителей и импортеров направили летом этого года вице-премьеру Дмитрию Григоренко обращение о перенесении сроков реформы РОП. Из 25 подписавших данное письмо 19 являются ассоциациями, учредители которых - зарубежные организации. Их финансирование также поступает из-за рубежа. Для этих компаний введение в России РОП является невыгодным. Российские же ассоциации действуют именно в их интересах.
Нашей стране давно пора заняться формированием природоохранной независимости. Так считает руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
Глава экообщества отметил, что решения публичных органов власти регулярно критикуются в СМИ и популярных телеграм-каналах.
«Эти заявления иностранных экодиссидентов, которые ведут бизнес в России, формируют негативное общественное мнение о разрабатываемых документах», — сказал Исмаилов.
Все это приводит к тому, что принятие необходимых РФ инициатив откладывается и тонет в замкнутом цикле бюрократизма.