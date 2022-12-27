Узбекистан, Казахстан и Азербайджан создают новый автомобильный альянс

Также сообщается, что компания UzAuto Motors ранее планировала поставлять в Россию бюджетный седан Chevrolet Onix. Ситуация изменилась после ввода антироссийских санкций. Тогда компания полностью перестала ввозить автомобили на территорию Российской Федерации, а по поводу машин, которые всё-таки попали в страну, руководство заявляло, что это исключительно “параллельный импорт”. В заявлении также говорилось о том, что UzAuto Motor работает “в рамках законодательства Республики Узбекистан и договорных соглашений с компанией General Motors”.