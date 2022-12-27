Узбекистан, Казахстан и Азербайджан создают новый автомобильный альянс

Как сообщает газета “Известия”, узбекские машины будут выпускаться и в Азербайджане. UzAuto Motors уже подписала с Банком развития Казахстана и своим казахским партнером компанией Allur, продающей и производящей ряд моделей машин, ряд соглашений на общую сумму примерно в $570 млн. В том числе соглашения подразумевают мелкоузловую сборку Chevrolet Onix на казахском заводе Allur. В планах выпуск до 30 000 автомобилей в год.
Ранее,23 декабря, президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в запуске проекта расширения мощностей для будущего производства Onix.
Помимо этого UzAuto Motor подписал договор о создании в Узбекистане ориентированного на Казахстан распределительного центра запчастей. Источники сообщают, что на “АзерМаше” (Азербайджан) также могут начать изготовление узбекских машин.
Также сообщается, что компания UzAuto Motors ранее планировала поставлять в Россию бюджетный седан Chevrolet Onix. Ситуация изменилась после ввода антироссийских санкций. Тогда компания полностью перестала ввозить автомобили на территорию Российской Федерации, а по поводу машин, которые всё-таки попали в страну, руководство заявляло, что это исключительно “параллельный импорт”. В заявлении также говорилось о том, что UzAuto Motor работает “в рамках законодательства Республики Узбекистан и договорных соглашений с компанией General Motors”.
Ряд экспертов считает, что “Тюрский автопром” – это попытка узбекского автопрома выйти на российский рынок через Казахстан. При этом есть мнение, что Chevrolet Onix может появиться на российском рынке, но под другим именем.
Другие эксперты считают такое развитие событий маловероятным, как минимум, потому что в совете директоров UzAuto Motors сидят топ-менеджеры General Motors.