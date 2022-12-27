Издание пишет, что если обвинение просит ограничить человеку свободу, то, скорее всего, это и произойдет. Статистика это подтверждает.
За первые шесть месяцев 2021 домашний арест избрали относительно 4,2% удовлетворённых ходатайств. А в этом году показатель составил 3,67%.
Под залог вообще практически никого не выпускают. В прошлом году было 0,08% таких случаев, в этом — 0,05%. Всего под залог отпустили 21 человека.
Издание нашло некую закономерность среди громких арестов, уголовные дела поделили на несколько категорий.
Этот год начался с задержаний хакеров, причем некоторые операции прошли по просьбе США. Так, в середине января в нескольких городах задержали 16 человек, у которых нашли сотни миллионов рублей и валюту. Они заражали серверы западных компаний программами-вымогателями.
В этом же месяце арестовали четверых членов другой хакерской группы, которые воровали данные кредитных карт. Эту группировку ловили еще с 2018 года, они нанесли ущерб в 530 миллионов долларов.
В феврале суд рассматривал ходатайства об аресте еще шестерых хакеров за незаконный оборот платежных средств. Но название этой группировки не раскрывали.
А в апреле заключили под стражу создателя крупнейшего в мире даркнет-рынка «Hydra Market». После этого череда подобных громких преступлений завершилась.
После начала спецоперации начались аресты ученых, уличенных в предательстве. Так, в феврале Приморский краевой суд приговорил к 12 годам тюрьмы 70-летнего ученого-акустика. Удалось установить, что он собирал для другой страны данные о системах обнаружения подводных лодок.
Кроме того, заподозрили в госизмене другого ученого Дмитрия Колкера, у которого был рак поджелудочной железы четвертой стадии. Его привезли из больницы в СИЗО, где он в итоге скончался.
В передаче гостайны обвинили 75-летнего профессора НГУ и НГТУ. Говорилось, что он распространял данные, связанные с гиперзвуком.
В России в последнее время активно борются с фейками, касающимися дискредитации российской армии. Так, задержали техника запасного пункта ГУ МВД Москвы, который, по словам адвоката, распространял информацию в личных переписках.
Кроме того, арестовали одного из журналистов за выступление в палате представителей штата Аризона. Также ему вменяют критику российских властей на публичных мероприятиях в других странах.
Громкое дело было связано с арестом политика Ильи Яшина, признанного иноагентом, за стрим на YouTube о событиях в Буче. Это вызвало широкий общественный резонанс, фигуранту дали 8,5 года колонии.
Каналы в Telegram оказались и не такие анонимные, как казалось вначале. В августе задержали журналистку по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка. Она писала тексты для различных порталов, в том числе канала в Telegram.
Всего в 2022 году было несколько арестов администраторов различных каналов за вымогательство.
Часть преступлений оказалась связана с махинациями сотрудниками вузов. Так, обвинение предъявили бывшему директору ИНИОН РАН, он начислял зарплаты сотрудникам, которые не работают.
А представитель Технологического института (СПбГТИ) смог за 1,5 миллиона рублей заказать работы, которые стоят 40 тысяч рублей.
Журналистка Ева Меркачева, комментируя происходящее, рассказала «Новым известиям», что сейчас люди живут в новой реальности, где усилили контроль над инфопространством.