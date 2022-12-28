Открыта горячая линия Деда Мороза и его цифровых помощников

«Ростелеком контакт-центр» организовал горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников, чтобы дети смогли по телефону рассказать цифровой Снегурочке о том, какие подарки они хотели бы получить на новый год и оставить пожелания Деду Морозу. Проект создан при поддержке «Почты России» и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.
С 20 по 29 декабря включительно по бесплатному круглосуточному номеру 8 800 101-10-42 принимаются заявки и пожелания от тех, кто верит в чудеса цифровых технологий. Такой канал открыт как дополнение к традиционным бумажным письмам. Все новогодние сообщения будут автоматически переформатированы в электронный формат и переданы в резиденцию новогодних волшебников в канун нового года.
– Дорогие друзья, малыши и взрослые, не за горами главный зимний праздник – Новый 2023 год! Самое время загадывать желания и говорить друг другу добрые пожелания. Традиционно тысячи писем и открыток, звонков и сообщений приходят ко мне в Великий Устюг. С моими помощниками-волшебниками Снегурочкой и Снеговичками мы обязательно их прочитаем, прослушаем и ответим каждому. Пусть в канун нового года наши самые искренние мечты сделают этот мир прекрасней! –заверил в своей поддержке Дед Мороз.
– Для организации новогодней горячей линии мы проделали, казалось бы, обычную работу — выделили номер 8 800, обеспечили работу голосового робота, настроили речевую аналитику звонков, но настроение нашей рабочей команды сделало его по-настоящему волшебным, – говорит генеральный директор »Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев. – Пусть все пожелания, поступившие Деду Морозу, обязательно сбудутся!
Напомним, что в отделениях почты по всей стране появилось более 100 почтовых ящиков для писем Деду Морозу. Опустить в них свои послания можно до 31 декабря.
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